La justicia prohíbe a los médicos parar los servicios

Como un baldazo de agua fría, así recibió la directiva del Colegio Médico de Bolivia la decisión de la Sala Penal Primera Civil del Tribunal de Justicia de La Paz, que ayer por la tarde declaró procedente el recurso de acción popular presentado por el defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, en contra de los paros acatados y convocados por el ente colegiado.

“Esta sala civil dispone el cumplimiento de garantizar el derecho a la salubridad en condiciones de normalidad de todos los usuarios de la salud pública de parte del Colegio Médico", informó la vocal Ayda Luz Maldonado y añadió que al aceptar la acción popular, el tribunal dejó establecido que el derecho a la huelga es legítimo cuando no se atenta otro derecho, en este caso el acceso a la salud.



El responsable jurídico de la Defensoría del Pueblo, Fernando Zambrano, expresó que la sentencia emitida ordena a los nueve colegios de médicos del país y sectores afiliados a que no pueden parar los servicios de salud dentro de las pretensiones que tengan.



El abogado señaló que el incumplimiento de esta resolución involucrará un proceso judicial.

A su vez, Tania Iturri, abogada del Ministerio de Salud, dijo a la agencia ABI que la resolución de la Sala Civil marca un hito en la justicia del país, porque defiende la salud de los bolivianos, afectados con los permanentes paros.

Iturri advirtió que si existe incumplimiento de parte de los galenos al fallo, se estaría cometiendo un atentado contra la salubridad pública, lo que daría paso a una acción penal.

En tal sentido, indicó que el Ministerio de Salud será garante de que se cumpla con la resolución judicial y reafirmó la política de puertas al diálogo para escuchar las demandas de los trabajadores en salud.

Médicos, molestos

La determinación de la Sala Civil generó molestia en el presidente del Colegio Médico, Aníbal Cruz, que asistió a la audiencia.

En opinión del dirigente de los galenos, se trata de una resolución que “da vergüenza" y que con ello se demuestra que hay una falta de Estado de derecho en el país. “Esto es una vergüenza, ya que prácticamente nosotros vemos que dos decretos inconstitucionales son defendidos hasta por la justicia (...) Creo que las organizaciones y movimientos sociales deberían poner sus barbas en remojo, ya que se está entrando a una falta de Estado de derecho porque la justicia se inclina a los actos del Gobierno", expresó en declaraciones a los medios de comunicación.

Cruz criticó la actitud del defensor del pueblo, a quien pidió explicaciones sobre su ausencia ante los bloqueos que ayer protagonizaron vecinos en La Paz y que no permitieron la libre circulación de los ciudadanos. “Hoy (por ayer) hubo 28 puntos de bloqueo en La Paz e inclusive las ambulancias no han podido pasar ¿Dónde estaba el defensor del pueblo? ¿Qué pasa con ese defensor que solo mira lo que le interesa? La población ha sido testigo de una violación de las leyes de la Constitución", agregó.

A pesar de la decisión judicial, el Colegio Médico no descarta la posibilidad de continuar con las medidas de presión. Cruz indicó que este tema se pondrá en consideración de las bases. “Indudablemente, el Colegio Médico de Bolivia, por esta sentencia a medias, no podrá convocar a un paro, pero veremos qué dice la asamblea del ente colegiado y, además, los colegios médicos departamentales", manifestó.

Wilfredo Anzoátegui, dirigente del Colegio Médico de Santa Cruz, informó de que acatarán las instructivas de su ente matriz y que su lucha solo cesará cuando se elimine el decreto que crea la Autoridad de Fiscalización del Sistema de Salud.

El Gobierno



El ministro de la Presidencia, René Martínez, invitó a los médicos al diálogo. No obstante, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, reiteró que su sector no acudirá a la nueva convocatoria al diálogo, por lo que pidió a la ministra de Salud, Ariana Campero, no seguir gastando hojas en mandar invitaciones para consensuar.

Martínez aclaró que el certificado médico en el país es gratuito y que no existe un reglamento oficial que norme el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud. Además, acusó a los médicos de “distorsionar" la información sobre esos temas para continuar sus medidas de presión, pues, según él, buscan evitar la rendición de cuentas de los fondos generados por la venta de certificados médicos.