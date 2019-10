Carniceros marchan y piden diálogo al Gobierno

Este viernes, cientos de carniceros partieron de la Ceja de El Alto rumbo a la ciudad de La Paz. La protesta tiene previsto llegar hasta las puertas del Ministerio de Economía, donde realizarán un mitín.



Mario Roque, dirigente nacional de los carniceros, dijo de que el sector está dispuesto a sentarse a negociar con el Gobierno con el fin de que este conflicto, que tiene enfrentado a los comercializadores de carne con el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) desde hace dos semanas, sea solucionado.



“Lamentamos que el Gobierno no tenga la disposición de atender nuestras demandas, si la posición es no afectar al pequeño comerciante, ¿por qué no hacen un acuerdo con la Confederación Nacional? en vez de confundir a los comercializadores con el tema impositivo. No hay una posición clara y en este sentido queremos volver a la mesa del diálogo y solucionar este tema”, dijo Roque.



El paro se cumple a medias



El sector encara un paro indefinido como muestra de rechazo a la decisión de impuestos de pretender obligar a los distribuidores mayoristas a registrarse en el Régimen General de Contribuyentes y a entregar factura a sus clientes. Sin embargo, la medida no es acatada al 100% en el territorio nacional.