El MAS niega que quiera parecerse a los "Verdes"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, negó que el uso del verde por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) para hacer campaña por el "Sí" a la reelección tenga algo que ver con las agrupaciones políticas "Verdes" y "Demócratas" de Rubén Costas.



"Nosotros no imponemos los colores del Sí o del No. El color del Sí ha sido tradicionalmente el verde y el color del No, el rojo. No tiene nada que ver ni con Demócratas ni de los Verdes", aseveró la autoridad del Legislativo.



Sostuvo que "habría que preguntarle a Tuto Quiroga por qué trató de esconderse detrás del rojo y una estrella que era usada por el "Che" Guevara" e instó a preguntarle con la misma insistencia a la oposición del por qué usa el rojo.



"Es algo lógico, el No es rojo y el Sí verde, es algo tan sencillo como eso. Qué beneficio traería eso cuando la sigla Demócratas ha sido vinculada al intento de división del país. Rubén Costas y los Demócratas, antes Verdes, han sido vinculados al intento de fragmentación y al uso de la violencia en contra de gente humilde en el Oriente", agregó.



Dentro de las prolongadas sesiones del Legislativo se observó que el MAS comenzó a usar el verde para hacer campaña a favor de mantener a Evo Morales y Álvaro García Linera en el poder, dejando de lado su tradicional azul, negro y blanco.



Montaño no se animó a dar un porcentaje, pero aseguró que con "humildad" volverán a ganar en Santa Cruz, tal como lo hicieron por primera vez en su historia en las elecciones generales de octubre de 2014.