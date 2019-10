4 razones por las que no deberías usar chinelas

¿Eres de las personas que gusta de utilizar chinelas cuando hace calor? Entonces esta nota te caerá como anillo al dedo, pues investigadores han demostrado que ponerse de manera prolongada este tipos de sandalias puede traer problemas para la salud de tus pies.



Según la Evaluación del Instituto para la Prevención de la Salud del Pie de Estados Unidos, el 78% de los estadounidenses de más de 21 años ha sufrido problemas en los pies y en gran medida se debe al uso de estas sandalias veraniegas.



Conoce la lista realizada por la cadena de noticias BBC que explica cuatro razones por las que no deberías utilizar constantemente este tipo de sandalias veraniegas.



1. Si te molestan las rodillas ¡evítalas!

Las chancletas, al ser planas, pueden generar dolores en las rodillas, la espalda y la cadera. Además son incapaces de amortiguar el impacto contra las superficies duras debido a la fina goma que posee su estructura.



?2. Cuidado con tu forma de caminar

Cuando usamos estos tipos de sandalias nuestros pasos son más cortos lo que ocasiona que nuestros talones choquen con el suelo de una forma irregular, lo que altera el ritmo natural de nuestro caminar.



Asimismo, la mayoría de las personas suelen tensar los dedos del pie para mantener mejor la sujeción de la sandalia y la presión de los dedos añade estrés a la zona del tobillo y a todo el pie en general.



3. ¿Te duele el talón? Podría ser fascitis plantar

El uso frecuente de chancletas puede generar fascitis plantar, una inflamación del tejido conectivo del pie, causando inflamación, dolor, protuberancias y cansancio, sobre todo en personas con sobrepeso.



Los principales síntomas de la fascitis es el dolor y la rigidez en la parte interior del talón, la planta del pie también puede doler o arder cuando das los primeros pasos en la mañana o al subir escaleras.



4. No te arriesgues a tener los dedos o las uñas rotas

Otros problemas asociados con las chancletas incluyen dedos y uñas rotas, cortes y gérmenes. Si las usas, mejor que sea en las playas o antes de entrar a la piscina, y no olvides untarte filtro solar en los pies para reducir el riesgo de cáncer de piel.