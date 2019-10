Demócratas oficializarán la candidatura de Clinton

El presidente de EEUU, Barack Obama, y la primera dama, Michelle Obama, participarán en la convención demócrata en la que Hillary Clinton será presentada como candidata a la presidencia de manera oficial, y en la que recibirá el apoyo de su esposo, Bill Clinton, y su rival en las primarias, Bernie Sanders.



Michelle Obama y Bernie Sanders darán su discurso en el primer día de la convención demócrata, que se celebrará en Filadelfia (Pensilvania) entre el 25 y el 28 de julio, indicó este viernes la organización del evento político. Junto a ellos, estará Astrid Silva una conocida indocumentada del estado de Nevada. A la cual el presidente norteamericano mencionó durante su discurso del 20 de noviembre de 2014, donde buscaba frenar las medidas migratorias destinadas a la deportación de cinco millones de indocumentados.



Sanders, quien aseguró su apoyo a Clinton, se centrará en el debate de cómo construir una economía que funcione para la mayoría de la población y no solo para una minoría rica, idea sobre la que el senador edificó su campaña de primarias.



Las intervenciones de Obama y de su vicepresidente, Joe Biden, serán el miércoles bajo el título "Trabajando juntos". Ambos, hablarán de lo que EEUU se juega en estas elecciones y de la experiencia de Clinton para "hacer frente a los grandes desafíos y obtener resultados reales".



La participación de Clinton no se producirá hasta el último día de la convención, cuando entrará en escenas junto a su hija Chelsea Clinton.



"Hillary hablará sobre su visión del país, su creencia de que somos mejores cuando estamos juntos y de que EE.UU. está en su mejor momento cuando trabajamos juntos para resolver nuestros problemas", comunicó la organización.



Según el calendario provisional de la convención, el día martes 26, se llevará a cabo uno de los momentos más emocionantes: el voto de los delegados democratas de cada uno de los 50 estados y territorios de EE.UU.



Clintón alcanzó en junio la cifra de 2.383 delegados necesarios para ganar el voto en la convención demócrata frente a Sanders.



No obstante, la votación siempre genera gran expectación mediática y además, esta vez, contará con la participación de Bill Clinton y la presencia de las madres de jóvenes negros muertos a manos de la Policía, como la madre de Michael Brown, fallecido en agosto de 2014 en Ferguson (Misuri).