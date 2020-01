Gabinete 'extraordinario' analizará las cooperativas

El presidente Evo Morales convocó para mañana a una reunión de "Gabinete extraordinario" para analizar medidas sobre el sector minero cooperativista. Se buscan irregularidades e ilegalidades en algunos de los contratos firmados con determinadas empresas privadas.



"El Gabinete ha comenzado a debatir la adopción de medidas porque hay un clamor boliviano, que en el caso se hayan detectado irregularidades, se pondrá fin (...) Mañana se convoca a un gabinete extraordinario, el debate entorno a las medidas que el Gobierno va a tomar respecto al sector cooperativista", informó el viceministro Alfredo Rada.



Explicó que muchas de esas iniciativas económicas "se han convertido en empresas capitalistas semi-formales" y dio el ejemplo de Manquiri, empresa transnacional en Potosí, que firmó contra tos con cooperativas y que explota la rteserva de plata de San Bartolomé.



Rada no se animó a decir cuántas de las cooperativas o contratos son los observados inicialmente, pero señaló que el primer mandatario y los ministros comenzaron hoy el análisis y que continuará mañana para asumir acciones.



Dentro del conflicto, el Gobierno nacional mencionó la existencia de 31 contratos suscritos entre cooperativas mineras y empresas extranjeras, algunos de ellos con plazos de explotación indefinidos. Esos documentos serán revisados.



Ayer el Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones afines al Gobierno del MAS, pidió revertir las concesiones mineras que están en manos de cooperativistas mineros, aquellas que no cumplen con la normativa, que no han sido legalmente obtenidas, que no cumplen con normativa medioambiental y las que no funcionan ni producen.