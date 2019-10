Lectura de sentencia ratifica violación a estadounidense

El tribunal de sentencia de Vallegrande, bajo la presidencia de Apolinar Flores, dio lectura al fallo contra tres acusados de la violación a la estadounidense que se registró el 23 de noviembre de 2013 en Samaipata.



Durante las fundamentaciones se ratificaron las penas de 25 años para José Enrique Montenegro Coro, otros 25 para Luis Flores Alpire y cuatro para Carlos Flores Cámara, al ser hallados culpables de violación agravada. El salón ya no estaba como en las anteriores ocasiones, pues la presencia de los medios de comunicación se redujo.



El acto se desarrolló desde las 18:30 en presencia de la víctima Renee Gurley, sus abogados, así como la parte acusada y su defensa. El secretario del tribunal fue quien leyó la historia del caso plasmado en un voluminoso expediente.



Llamó la atención que dentro de los fundamentos y previo a la parte resolutiva la jueza Mary Severiche se manifestara contraria al de sus colegas, al señalar la inocencia de dos de los involucrados. Fue plena la ratificación de fundamentos de la sentencia de 25 años de privación de libertad contra José Enrique Montenegro Coro, natural de Samaipata, instructor de un gimnasio y Luis Flores Alpire, (24) de profesión pintor y la condena de cuatro años contra Carlos Flores Cámara.



La pena mínima de cuatro años, según se hizo conocer en audiencia, se debe a que el acusado era menor de 16 años cuando se registró el hecho en Samaipata. Por esa situación su pena fue reducida a cuatro años de privación de libertad que deberá cumplir en un centro especial de menores.



Un acusado quería salir libre

Antes de instalarse el acto, el acusado José Enrique Montenegro, interpuso una acción de libertad al considerar una vez más que su detención era ilegal e injusta. Sin embargo, los jueces no celebraron esa audiencia ante la inasistencia del abogado defensor del acusado y la postergaron para otra fecha dándose prioridad a la lectura de la sentencia.



Los abogados de los acusados expresaron que dentro de los términos establecidos por la norma presentarán la apelación respectiva ante las instancias judiciales.



Durante las consideraciones los jueces que integran el tribunal hicieron una valoración de las pruebas acumuladas y aportadas por la Fiscalía como por la defensa de los procesados. Las pruebas materiales, testificales y periciales fueron adjuntadas y al final los juzgadores encontraron suficientes indicios de culpabilidad que no dudaron en aplicar las condenas.



Los abogados defensores de los detenidos cuestionaron a los magistrados e, incluso, les hicieron notar que se pusieron hasta en el papel de sicólogos cuando ese no era su rol.



Por su parte, el abogado Erick Virhuez, que defiende a Renee Kathleen Gurley, dijo que se debe valorar siempre el coraje y la perseverancia que demostró su cliente por su fortaleza para seguir adelante pese a las chicanas de los defensores de los presos