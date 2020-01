Expulsan a una modelo de Perú por comentarios racistas

Julieta Rodríguez, una modelo argentina quien participaba en el reality peruano de televisión ‘Combate’, luego de varias acusaciones, fue expulsada definitivamente de Perú

La prueba más contundente fue revelada y filtrada en las redes sociales, ésta consiste en un audio en el que se escucha a la mujer definir a los peruanos como personas no deseables ni de su preferencia. La palabra que uso exactamente fue “indios marginales”.

Además, la argentina no sólo cometió esa falta contra el país sino que trató de burlar las leyes, lo que aumento más la probabilidad de ser deportada.

Luego que hace unos días los medios anunciaran que la modelo tendría que abandonar el país, debido a que su permiso de permanencia había expirado, se conoció otra de sus verdades. Cuando solicitó a las autoridades peruanas su licencia de trabajo, mintió acerca de su domicilio lo que le provocó una expulsión inmediata del país.

Por lo tanto, no solo dejo claro lo que pensaba de los peruanos sino que violó la Ley de Extranjería.

Finalmente, se conoció que ella siempre tuvo comentarios despectivos. Rodríguez, no podía con los “horrorosos peruanos”, de quienes cree que no tienen “potencial para ser nice” y porque definitivamente no son “gente cool”, según sus declaraciones en el audio.