La niña boliviana que dio una lección de coraje en Argentina

Una pequeña niña boliviana viralizó su historia en Argentina luego que una profesora revelara cómo fue qué logró pasar de curso en una pequeña escuela de Mar del Plata, ubicada específicamente en la localidad del Partido de General Pueyrredón.



En el lugar, conviven una cuatro mil personas, y la actividad económica es la agricultura, que emplea mayormente a migrantes que llegan desde Bolivia, especialmente el altiplano.



La niña, hija de bolivianos , no se había resignado a perder el año escolar, pero tenía nota de reprobación en la materia de Geografía, por lo que su escuela convocó a la maestra Lucía Gorricho, para que la evaluara.



Este es el relato, extraído del blog de la profesora Gorricho, sobre el encuentro con la pequeña:



Esta semana me citaron para evaluar a una estudiante que debía una materia que la habilitaría, en caso de aprobarla, a pasar de año.



El director me anticipó que el nivel académico no era bueno pero que era una alumna que se esforzaba mucho para estar en la escuela.



Como no fue estudiante mía decidí preguntarle a ella los temas que habían visto en geografía el año anterior; pero no se acordaba ninguno. Con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta.



Entonces le dije que yo tenía toda la voluntad de aprobarla pero que era fundamental que escribiera algo que justificara la nota.



A pesar de mi insistencia no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual y entonces le pregunté:



-¿De las frutillas sabes algo?



Abrió los ojos enormes.



-Sí, me dijo.



Entonces sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio escribí:



Evaluación de Geografía / Fecha: 07/04/16 / Año: 2º / Estudiante: G.C



1) Describir una actividad económica



y ella preguntó:



-¿Puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy Boliviana.



-Si claro, le dije. Entonces agregué:



2) Mencionar los aspectos más importantes del algún país latinoamericano.



A las dos horas me entregó 3 hojas escritas de ambos lados con letra clara y prolija.



Hacía tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esta nena de 14 años aportó sin duda, a mi formación como geógrafa y como docente.



Comparto el desarrollo de la evaluación porque creo que no pueden quedar estos contenidos sólo en mí.



Corregí las faltas de ortografía y agregué algunos signos de puntuación para facilitar la lectura.(que se reproduce en su integridad a continuación)



1) En la frutilla trabajan aproximadamente 200 personas que cosechan la fruta, limpian el campo, sacan las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora pagan más que antes, aún mejor, pagan todo lo que hacen si carpean, limpian la cunita, etc.



Algunos niños trabajan ahí aproximadamente de la edad de 13 años para arriba y algunas embarazadas también pero no hacen tanto esfuerzo o si no, no trabajan. Eso depende de ellas.



A veces lo hacen para ayudar a sus maridos. Algunos de ahí, bueno casi todos, son juntados.



Casi todos los bolivianos trabajan en el campo y siempre llegan cansados y que no le toman importancia a los hijos que nunca le preguntan nada qué cómo estás o algún problema en la escuela.



Las frutilla se cosecha en cunitas en un carrito y un balde. El balde es para descartable y la cunita es para armar caja.



Eso se llama embalada. A mí me gusta embalar y armar cajas y claro a la frutilla se le pone esa cosa rara en las plantas. Las riegan con un tubo que está debajo del plástico. Lo ponen los tractores.



Las cajas con frutilla y las cunitas con frutilla descartable se lo lleva un tractor que viene a las 12:15 o cerca aproximadamente y a la tarde también.



Los bolivianos pueden soportar más el campo que los argentinos porque los bolivianos tienen el trabajo más pesado y los argentinos están en las oficinas o será porque ellos si pudieron estudiar?



Yo pregunto en mi casa porque no estudian, porque no hay tiempo, es la misma respuesta que me dan todos los días.



Ya que la frutilla es una empresa a nosotros nos dan techo, agua potable, luz menos gas.



Pero claro a veces nos quitan un poco de plata para ayudar en las pagas.



Para que los padres se vayan tranquilos a trabajar hay una guardería que los cuidan.



Ahí les dan desayuno, comida y merienda y hay reuniones para levantar la basura.



Porque además de levantar la basura de su casa, tienen que levantar la basura del patio o del suelo del baño y sino están presentes, tienen que pagar 5 pesos por cada día que falten.



También hay donaciones que mandan o traen en camiones y se le dejan a una señora que se llama Graciela y parece que ella se queda con las ropas de las cosas bonitas que llegan y lo descartable lo dejan en una carretilla para que la gente lo use.



2) Bolivia me encanta porque la primera vez que fui me encantó. Cuando es de noche todas las luces se encienden de todos colores y yo escucho tambores y cosas así como una banda porque mi casa está en una montaña. Me acuerdo cuando fui a la cancha.



La cancha es una cosa que llega casi a la terminal.



Hay tiendas de comida, ropa, bebidas y cosas de mercadería. A mí me gustó donde venden caña de azúcar.



En Bolivia hay montañas chicas y en la escuela les dan uniformes. Sabía que en el jardín de niños estudian las líneas, los cuadrados, triángulos y números?



La gente del campo vive en casas de barro y paja y lo único que comen es chuño y mate y cuando es cumpleaños de alguien de la familia comen seco que significa arroz con papa y ensalada y carne seca y queso de vaca y de desayuno arroz con leche y buñuelo.



Todo eso lo cocinan en una clase de horno a la parrilla y yo me sé el nombre pero no sé cómo se escribe.



La gente, más bien las mujeres, tienen que ir con ropa lavada desde su casa hasta que llegan a un río caminando y la ropa la llevan en un aguayo en la espalda.



Más o menos lo que tienen que caminar es desde aquí hasta Sulema para enjuagar la ropa.



Alguna vez comió tostado? Se hace con habas. Las haces secar al sol hasta que estén más secas.



Después tenés que poner en una olla sal y después poner las habas secas y tostarlas hasta que revienten.



Mi abuela las hacía. Sabe que mi abuela tiene ochentaialgo y fue al doctor y le dijo que estaba muy fuerte ella? Vive en el campo y solamente dos veces la vi.



La aprobé. La abracé cuando se fue. Le pedí permiso para compartir su texto en internet y le dije que escribiera todo lo que pudiera porque escribir hace bien y porque siempre hay cosas importantes para contar. Con un 4 (cuatro) pasó de año y por eso no estará en mi aula durante este ciclo lectivo, pero espero cruzármela en los pasillos o en el patio y preguntarle:



¿Cómo fue tu día de ayer? ¿Lo querés contar en un papel?

