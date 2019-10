Ministra de Justicia encabeza operativo en la feria 16 de julio en El Alto

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, recorrió la feria de la zona 16 de julio en la ciudad de El Alto, con el fin de visitar las oficinas de abogados que prestan sus servicios en ese sector comercial. El operativo se coordino con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Fecc).



"Estamos en este operativo para verificar que los abogados estén debidamente inscritos en el Registro Público de la Abogacía, juristas que no cuenten con el credencial no pueden ejercer la profesión, así lo establece la Ley de la Abogacía", señaló la autoridad.



Como resultado del operativo nueve personas se encuentran en proceso de investigación a razón de presentar irregularidades en sus oficinas, tras evidenciar que no contaban con los documentos necesarios para ejercer la profesión.



"No permitiremos que abogados falsos se aprovechen de la gente humilde que vienen a esta populosa feria a realizar trámites de compra y venta de vehículos y terrenos", agregó Velasco, aunque varios de los negocios cerraron sus puertas al percatarse del operativo.



La autoridad inició un programa de escucha a la población en la urbe alteña hace un par de semanas, se hizo pasar por litigante en algunos juzgados y habilitó una línea de whatsapp para recibir quejas contra malos funcionarios.