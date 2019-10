Fuego en la separadora Gran Chaco causa alarma

Luces de llamaradas y un ruido tan fuerte como las turbinas de un avión. Así se observan algunas noches la planta separadora de líquidos Gran Chaco de Yacuiba. La situación alertó a vecinos de barrios y comunidades cercanos ante el temor de que se trate de algún siniestro fuera de control.



A través de las redes sociales se comenta de manera continua: “Incendio en la planta separadora”. Sin embargo, no se ve ninguna llamada de alerta u operativo de parte de bomberos o personal de emergencias.



“Es algo que comenzó hace un mes aproximadamente”, comenta don Juan Carlos. El hombre tiene su vivienda cerca a la comunidad de Lapachal, próximo al área donde están emplazada las 75 hectáreas de la planta.



Como él, un sinnúmero de ciudadanos yacuibeños también comenzaron a manifestar su incertidumbre porque las operaciones de la planta poco o nada se han ido conociendo en la ciudad.



Pruebas en la planta



El ruido y las llamaradas se deben a la quema de gas y algunos derivados evacuados, plenamente controlado, producto de operaciones ya iniciadas en la separadora, informaron funcionarios de la empresa Técnicas Reunidas (TR), responsable de la obra.



De acuerdo a la información de la compañía, hace casi un mes arrancaron las pruebas que se realizan día y noche, e incluyen pruebas continuas de hasta 72 horas, pues la obra debe ser finalmente entregada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



Las llamas que alcanzan una altitud de aproximadamente 25 metros, provienen del ‘flare’ del lugar. Una especie de fosa cerrada con una estructura similar al de una cocina industrial interna desde donde sale el componente combustible quemado.



El ‘flare’ tiene un tamaño de 150 por 75 metros. Si bien durante los últimos días se realizó operaciones ruidosas por la gran cantidad de gas incinerado, una vez opere con normalidad la quema será mucho menor explicaron personeros de TR.



La explicación de YPFB



La estatal YPFB confirmó en un comunicado que no se trata de ningún incendio, sino de pruebas que están poniendo a punto la planta.



“YPFB en función a imágenes que circulan en redes sociales y a través de mensajes de celular sobre un supuesto incendio de una planta, señalamos que estas son origen de las pruebas del flare de la planta de Separación de Líquidos Gran Chaco Yacuiba, próxima a inaugurarse”, señala la nota de prensa emitida este miércoles.



La empresa añadió que este equipo, que tiene características de última generación siendo el primer flare horizontal en Bolivia, "se encuentra a nivel de la planta por lo que su llama se puede apreciar con más notoriedad".



YPFB garantiza que "no se perjudicará el normal tránsito aéreo en el aeropuerto de Yacuiba”.



Entrega de la separadora



La estatal petrolera YPFB ya tiene su personal instalado en el lugar junto a técnicos de Tecna, empresa que se hará cargo de las operaciones de la separadora por los próximos dos años.



Éste 24 de agosto TR entregará de manera definitiva las instalaciones de la separadora Gran Chaco en un acto del que participará el presidente Evo Morales y su similar del Paraguay, Horacio Cartes.