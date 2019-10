Culpables del mayor robo de Inglaterra, a la cárcel

Cinco de los culpables del robo en el depósito de joyas de Hatton Garden, considerado el mayor de la historia de Inglaterra, fueron condenados hoy a entre 6 y 7 años de cárcel por un tribunal del sur de Londres.



Los condenados, de entre 59 y 75 años, asaltaron las cajas del depósito de seguridad, en el centro de Londres, durante los días festivos de la Semana Santa de 2015 y se llevaron un botín valorado en 14 millones de libras (equivalente a casi 20 millones de dólares).



Un sexto implicado, de 48 años, fue sentenciado a 21 meses de prisión, aunque quedará en libertad condicional por su participación en un robo en el que los ladrones se llevaron oro, diamantes, zafiros y otras piedras preciosas.



En enero pasado, otros tres hombres que participaron en uno de los mayores robos de la historia legal del Reino Unido fueron también declarados culpables.



Los siete hombres, más un octavo que no ha llegado a ser identificado, utilizaron herramientas pesadas para horadar el grueso muro de la cámara de seguridad y llevarse las joyas.



A los cuatro condenados este miércoles, según dijo la fiscalía en enero, se les considera responsables de organizar "la conspiración. A pesar de su avanzada edad, aportaron una enorme experiencia en planear y ejecutar sofisticados crímenes similares a éste".



El que está considerado el líder de la banda, Brian Reader, de 77 años, sufrió un derrame cerebral mientras estaba en prisión y no asistió hoy al juicio, por lo que será sentenciado mas adelante.



Más de 9 millones de libras (13 millones de euros) del material sustraído en Hatton Gardens no se han recuperado, y los abogados de los siete hombres contemplan la posibilidad de que en el futuro se interpongan demandas contra ellos que desemboquen en nuevos procesos judiciales.