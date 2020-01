Enjuiciarán a Gabriela Zapata por seis delitos

Promesas de sociedad, correspondencia fraguada, documentos falsos y circulación de dineros en el sistema bancario describe el auto de apertura de juicio oral contra la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, y contra otros cinco coimputados; asimismo, y pese a que son nombradas en los documentos, otras seis personas no figuran como querelladas o como cómplices de estos hechos.

EL DEBER accedió al legajo de 16 páginas, en las que se relatan los hechos y las pruebas que tiene la Fiscalía de cada uno de los seis imputados. Zapata es acusada de legitimación de ganancias ilícitas; uso indebido de bienes y servicios públicos; contribuciones y ventajas ilegítimas; uso de instrumento falsificado; falsedad ideológica; y finalmente, asociación delictuosa.

Sus supuestos cómplices, Carlos Ramírez Aramayo, Ricardo Alegría Sequeiros y Wálter Zuleta Buitrago, enfrentarán los mismos cargos, aunque en algunos casos en el grado de complicidad.

En el caso de Cristina Choque Espinoza y de Jimmy Morales Cuba, los cargos son incumplimiento de deberes; uso indebido de bienes y servicios públicos; uso indebido de influencias y asociación delictuosa.

Para el caso de Zapata, la condena máxima que pueden darle es de 10 años por el delito de legitimación de ganancias, que es la pena más alta; mientras que Cristina Choque y Jimmy Morales enfrentan una pena de ocho años por uso indebido de bienes del Estado.

Las acusaciones

Según el documento, Zapata recibió en sus cuentas de dos bancos la suma de Bs 1.900.047 y $us 482.400; parte de ese dinero fue utilizado en la compra del departamento en Cochabamba; dos vehículos; un anticrético y la compra de acciones de su empresa de construcción.

Asimismo, recibió $us 50.000 y luego otros 10.000 de dos personas, Antonio Assef Gonzales y Fernando Ramos Ramírez, para tramitar licencias de funcionamiento de casinos.

Los principales operadores o socios de Zapata supuestamente son Dennis Grundy Ríos, Sigfredo Antelo y Javier Lozada Guzmán; sin embargo, estas personas no figuran en la acusación de la Fiscalía.

El documento también señala que por la simulación de las reuniones en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), la correspondencia y la disposición de personal, “la empresa China CAMC la contrató como gerenta comercial, sin la exigencia de mayores requisitos ni el perfil laboral necesario. Con esa simulación le permitió a la imputada alcanzar beneficios económicos”.

También califica como falsos el carnet de identidad, el certificado de nacimiento de su hijo y el título profesional de la UMSA, lo que agrava su situación legal