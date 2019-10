9 mentiras clave que ellos les dicen a sus 'amantes'

Constanza del Rosario, terapeuta experta en parejas, a través de su sitio web ha publicado un listado de las clásicas frases que utilizan los hombres casado para no dejar ir a sus amantes.



1. Tú eres la mujer ideal que llegó tarde a mi vida. (Me encantas, pero fregaste, ella llegó antes y yo soy un hombre que cumple sus compromisos).



2. Si la dejo temo por su integridad física. Me ama demasiado. (A mi ego le encanta que ella sea tan devota a mí. No tengo ganas de tener problemas, ni de perderla. Pobrecito yo, idealízame como ella, que me encanta).



3. La rutina fue matando la relación, pero no es fácil ponerle fin a una historia de tantos años (Estoy aburrido y necesito distraerme, tú eres entretenida y novedosa, el peligro me encanta, pero el compromiso me mata las pasiones, pasémosla bien sin ataduras, si me aburro te cambio).



4. La quiero, pero no la deseo, sólo le tengo cariño. (Me encanta o me encantaría tener sexo contigo, pero me cuesta proyectarme contigo. La verdad, emocionalmente sigo apegado a ella, si ella fuera más atrevida, no estaría contigo).



5. Estamos en crisis. (¿Cuán inocente eres? No te das cuenta que te estoy utilizando para equilibrarme emocionalmente? Soy pésimo para estar solo. Me tiene muy mal el problema/actitud mi mujer, espero se resuelva pronto, pero mientras tanto necesito tu apoyo).



6. No puedo dejarla tan fácil, tenemos hijos. (Me escudo detrás de la bandera del "padre ideal" para no perder pan ni pedazo. Comprende, siempre serán primero mis hijos, segundo la madre de mis hijos y tercero, quizás, tú).



7. Cuando estoy contigo me siento vivo nuevamente (Hace tiempo que no tenía tan buen sexo, contigo hago lo que no me atrevo hacer con mi mujer. Te uso para sentirme mejor conmigo mismo y mi vida).



8. Ya no tengo sexo con mi mujer. (Ja! Si me da la pasada, igual. El problema es que ella no es muy entusiasta con el tema. Eso es lo que me encanta de ti, tu disposición a complacerme, pero no creas que te estoy siendo fiel, aunque mejor para mí si lo piensas, ella cree lo mismo).



9. Vamos a separarnos, pero tengo que buscar el modo de decírselo. (No es prioridad para mí separarme, pero voy a hacerte pensar que sí, así te relajas y confías en mis promesas).