Facebook bate récord de ganancias y Zuckerberg gana $us 3.400 millones

Facebook reportó el miércoles ingresos y ganancias récord para el segundo trimestre del año que superaron por mucho las estimaciones de los analistas, disparando sus acciones hasta un 8% en operaciones posteriores al cierre de Wall Street, según una nota de Forbes.



Los ingresos de la empresa con sede en Menlo Park, California, en el segundo trimestre de 2016, que finalizó el 30 de junio, aumentó alrededor de un 59% hasta los $us 6.440 millones frente a los $us 4.040 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, superando los $us 6.020 millones esperados.



Facebook tuvo otro trimestre "estelar" impulsado por su sólido negocio de publicidad móvil y su increíble capacidad para atraer usuarios a su suite de aplicaciones.



La compañía registró una utilidad de $us 2.100 millones, o 71 centavos de dólar por acción, superando las estimaciones de los analistas de 57 centavos, lo que representa un incremento del 186% frente a la ganancia de 2015.



En tanto, el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, sumó $us 3.400 millones a su fortuna en solo una hora luego de que las acciones de la firma repuntaran un 8% en operaciones posteriores al cierre de la bolsa.



Esas ganancias elevaron la riqueza de Zuckerberg a $us 56.700 millones, según estimaciones de Forbes. El CEO de Facebook es actualmente la quinta persona más rica del mundo, detrás de Jeff Bezos, CEO de Amazon.