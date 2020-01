Teresa Torrico: "Veinte años defendiendo a las mujeres"

No es famosa, tampoco un personaje de televisión ni autoridad pública, pero la conocen cientos de mujeres. Todas las que han tocado la puerta de su oficina, algunas llorando, otras con la autoestima baja y otras golpeadas. Ella es Teresa Torrico Cortez, una mujer provinciana, sencilla y de porte diminuto, pero con una sensibilidad muy grande.

Nació, se crió y estudió en Samaipata, y luego se formó como secretaria en el seno de una familia numerosa y humilde, pero muy trabajadora. Una vez casada, su esposo, también provinciano, la animó a que siga una carrera universitaria y optó por Derecho porque no implica lidiar con números, confiesa admitiendo que los números no son su fuerte. Esta profesión la llevó a trabajar en Casa de La Mujer, donde ingresó por un reemplazo, pero acabó quedándose. En agosto próximo cumplirá 20 años de labor.



Ese es el tiempo que lleva defiendo a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, sin embargo, no solo atiende denuncias, sino que las canaliza en el sistema judicial y acompañada a las víctimas en las audiencias. También brinda capacitación, ya que la institución a la cual pertenece ha sido una especie de escuela en el conocimiento de las normas que garantizan los derechos de la mujer. Ahora imparte capacitaciones en la empresas privadas, toda vez que hay mucha necesidad de información sobre la Ley 348, especialmente lo relacionado al artículo 13, que establece que cuando existe una denuncia de violencia sobre una persona, esta puede impedir acceder a un cargo público, y esto les preocupa y les molesta a varias empresas que tienen en su plantel de trabajadores varones.

Estos ingresos también permiten ayudar a sobrevivir a la Casa de La Mujer, ya que se encuentra en una situación económica delicada. Un promedio de 10 mujeres que oscilan entre 19 y 35 años son las que atiende diariamente la jurista, aunque también acuden otras mayores de 60 años. Cada caso tiene sus propias particularidades.



A modo de hacer un balance de la ley 348, que mañana cumple cuatro años de vigencia, asegura que sí ha mejorado la situación de la mujer en cuanto al derecho y empoderamiento para denunciar, sin embargo, aún hay problemas en la aplicación de la ley por falta de recursos económicos. La falta de capacitación de los operadores de justicia y la inestabilidad de los funcionarios en las instituciones públicas que atienden esta temática, son otros de los obstáculos a la hora de aplicar la nueva norma.

No hay exclusividad

La jurista dice que la violencia intrafamiliar se produce en todas las clases sociales, sin distinción de factores, raciales, económicos, educativos, religiosos o sociales. El alcohol, las drogas y la parte económica son los principales factores de riesgo. A su juicio la violencia sicológica es la más grave por las huellas que deja en la dignidad de la persona. Se refiere a toda aquella palabra, gesto o hecho que tienen por objeto humillar, devaluar, avergonzar o dañar la dignidad de la mujer. También es la más difícil de ser atendida, si no hay hay evidencia de lesiones físicas y porque aún existe una especie de complicidad entre el funcionario público y el agresor, afirma Torrico, agregando que esta es una de las causales de abandono del caso.

Feminista, pero no radical

Cualquiera cree que ella lleva los pantalones al ser feminista, pero aclara que es feminista pero no radical. “Soy abierta y tolerante”, dice. Tiene una relación matrimonial de 38 años y como cualquier otra ha tenido sus momentos difíciles, pero junto a su esposo han sabido salir adelante. Fruto de ello tiene dos hijos mayores y profesionales. “Siempre enseñé a mis hijos a realizar las actividades domésticas sin hacer diferencia de género; y mi esposo también apoya en el hogar; por ahí se ha tejido una relación muy respetuosa”. Mis hijos conocen sus derechos, el varón, que es el mayor y está casado, tiene una relación buena y sana con su esposa; él sabe que mi esposo nunca me levantó la mano”, indica Torrico