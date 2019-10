Instituciones marcharán en Día Contra el Racismo

Varias instituciones, a la cabeza del Consejo Nacional Afroboliviano, marcharán este martes en la capital cruceña en el Día Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, fecha que fue instituida mediante la ley 139, aprobada en octubre de 2010. Participarán organizaciones de jóvenes, de mujeres y de la población transexual y transgénero de la capital cruceña.



Fortunata Medina, vicepresidenta del Consejo Nacional, dijo que la movilización estará cargada de reclamos hacia las autoridades nacionales, departamentales y municipales, porque no se está trabajando de forma integral. “No hay el apoyo que debería de existir, la ley no se cumple a cabalidad”, indicó Medina y añadió que la movilización partirá del Palacio de Justicia y concluirá en la plaza 24 de Septiembre.



De acuerdo con la dirigente, en Santa Cruz no hay una oficina dónde denunciar hechos de discriminación y racismo. Incluso aseguró que todavía hay personas a las que nos les interesa esta disposición y siguen maltratando a la gente que consideran diferente a ellos.



El Día Contra el Racismo fue instituido cada 24 de mayo, debido a los vejámenes de los que fueron objeto un grupo de campesinos en la plaza 25 de Mayo, de Sucre, donde luego de ser desvestidos fueron obligados a arrodillarse y besar la bandera de Chuquisaca. Las autoridades políticas y representantes cívicos que fueron acusadas de promover estas acciones, han sido condenadas por la justicia.