Cristina: "El dinero que López tenía alguien se lo dio y no fui yo"

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) aseguró este jueves que ella no dio a quien fuera secretario de Obras Públicas durante su Gobierno, José López, las bolsas de dinero que este último trató presuntamente de esconder en un convento el pasado martes, tras lo que fue detenido.



"Yo quiero saber quiénes son, además del ing. López (...), los

responsables de lo que pasó", señaló en su cuenta de la red social

Facebook, en la que se refirió al escándalo generado luego de que

López fuera atrapado "in fraganti" por la policía con bolsas que

contenían un total de 8,9 millones de dólares.



"El dinero que el ing. López tenía en su poder, alguien se lo

dio. Y no fui yo. Ni ninguno de los miles de militantes que integran

este espacio político. Que nadie se haga el distraído (...) Cuando

alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio

desde la parte privada", aseveró Fernández.



Trasladado a la cárcel



El exsecretario argentino de Obras Públicas José López, detenido el martes mientras intentaba ingresar una millonaria suma de dinero en un convento, fue trasladado hoy a una cárcel federal tras negarse a declarar ante un juez que le investiga por presunto enriquecimiento ilícito.



López fue traslado al penal de la localidad bonaerense de Ezeiza en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, desde los tribunales federales de Buenos Aires, donde hoy debió presentarse ante el juez Daniel Rafecas, que lleva adelante una investigación iniciada hace ocho años contra el exfuncionario kirchnerista y actual parlamentario del Parlasur por presunto enriquecimiento ilícito.



Tras la audiencia, Rafecas dijo a la prensa que López se negó a prestar declaración indagatoria y afirmó que el detenido, que este miércoles debió ser sometido a pruebas médicas y psicológicas, "llegó al juzgado compensado" y "estuvo tranquilo a lo largo de toda la audiencia".



López fue detenido en la madrugada del pasado martes, cuando intentaba ingresar bolsos con 8,98 millones de dólares en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez.



Este es el post completo que publicó Fernández en Facebook,

Le puede interesar:,