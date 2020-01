Macri anula negociación de deuda que beneficiaba a su familia

El presidente argentino Mauricio Macri anunció este jueves que ordenó la negociación de un nuevo acuerdo sobre la millonaria deuda de una empresa de su padre con el Estado, que provocó un escándalo por sospecha de conflicto de intereses.

"Instruí (al ministro de comunicaciones Oscar) Aguad para volver a foja cero. No hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada, no se condenó, no se pagó ni se cobró", indicó Macri en una rueda de prensa, haciendo hincapié que no estaba al tanto de los detalles del acuerdo.

La semana pasada se conoció el dictamen de una fiscal de la Cámara en lo Comercial (apelaciones), Gabriela Boquín, que pedía rechazar un acuerdo tentativo en junio de 2016 con el poderoso Grupo Macri al considerarlo "ruinoso", "abusivo", "inadmisible" y "equiparable a una condonación del 98%" de una deuda de casi 300 millones de dólares.

Un fiscal argentino presentó el martes una denuncia judicial contra el Presidente por supuesto perjuicio al Estado en el arreglo de una deuda contraída por Franco, su padre, después de que en 2001 la empresa familiar declarara la quiebra del Correo, que administró en concesión entre 1997 y 2003, cuando fue estatizado.

"Sobre el tema del Correo se dijeron muchas cosas que no son verdad, con mala intención", afirmó Macri en la conferencia de prensa al atribuir, entre otros factores, la polémica a un año electoral por las legislativas de octubre próximo.

El mandatario que llegó al poder en diciembre de 2015 con la promesa de luchar contra la corrupción, recalcó que en este caso "no hay hecho consumado, no se pagó, no se cobró, no se condonó, está todo en proceso y ahora vuelve todo a foja cero".