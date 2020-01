Rodríguez: “Sufrimos presiones y chantaje por el censo gremial”

El hombre encargado de realizar el censo de los comerciantes ambulantes habló del trabajo que servirá de base para el traslado de este sector a los nuevos centros de abastecimiento. Según Rodríguez, hay gente que tiene cinco o más puestos de venta y por ello no les interesa el ordenamiento de mercados.

¿Cuánto de avance tiene el censo gremial?

Hemos tenido la satisfacción de terminar el censo en Los Pozos, de una forma completa y sin dejar ningún detalle al azar. Hemos hecho la verificación de los puestos hasta tres veces, de manera que no puede haber gente que diga que fue ignorada. Usamos un sistema de verificación lo más transparente posible, hicimos la captura de datos con infografía de área, planimetría de cuadrícula, reconocimiento facial y corporal a través de funcionarios antiguos. Es más, invitamos al control social de la zona, a la junta vecinal y a veedores.



¿Cuánto tiempo demoró el trabajo en Los Pozos?

Cinco meses. Emitimos un informe completo, que consta de 600 páginas en 25 archivos, que han sido remitidos al Concejo municipal y al alcalde Percy Fernández. Hemos hecho una labor meticulosa, satisfactoria y muy veraz.



¿Cuántos gremiales arrojó el censo en Los Pozos?

Más de 2.000, es decir, los verificados satisfactoriamente.



¿Esta fue una tarea díficil?

En el curso de este periodo recibimos sugerencias que hemos aplicado, pero también sufrimos una serie de presiones que iban desde el chantaje hasta la oferta de dinero, pero no accedimos. Quiero decirle a todos los gremiales que el censo es gratis, no se paga.



De quiénes vino el chantaje?

De ciertos grupos empoderados que no les interesa el censo porque tienen intereses muy fuertes. Estamos hablando de direcciones gremiales.



¿Cuáles y qué exigían?

Se dieron muchas cosas, hay un sector fuerte que no le interesa el censo y no quiere mudarse, y que va a poner cualquier pretexto porque tiene cinco, seis u ocho puestos o los alquilan. Hay espacios que valen hasta 5.000 dólares en la calle, hay gente que tiene puestos en anticrético, entonces a esa gente no le interesa ni le conviene el censo. Pese a ello, nosotros impusimos nuestra voluntad, se impuso la voluntad jurídica por el interés prioritario de la comunidad. Lo vuelvo a decir, nosotros fuimos tentados en muchas oportunidades con dinero que no aceptamos, estamos limpios. De cara a la ciudadanía debo decir que no tenemos miedo porque no se nos puede acusar de corrupción. El censo es gratis y pido que ningún gremial acepte la extorsión por dinero, si lo hacen, que venga y denuncie a esta oficina. Nosotros en estos momento tenemos 196 denuncias de gremiales de base contra asociaciones y dirigentes por extorsión (cobro de dinero) y discriminación. Nos sentimos con la conciencia tranquila porque, pese a las presiones, el censo fue concluido y deseamos que los cómputos oficiales los dé el señor alcalde.



Hubo denuncias de que estaban incluyendo en las listas a gente que no es comerciante, ¿qué dice al respecto?

Esa es una denuncia infundada. Los procedimientos son técnicos. Para que un gremial sea censado, la asociación hace la solicitud con la lista de afiliados, y el ‘rubro’ de cada uno de ellos y dónde vende. Le damos la ficha censal que debe ser llenada por cada gremial con su foto y su carné de identidad (deben presentar tres copias). Una vez que nos entregan esa documentación pasamos a la verificación, que la hacemos de manera simultánea a la sistematización. Verificamos puesto por puesto. En este proceso constatamos puestos fantasma, hubo gente que ocupaba espacios de forma improvisada a la hora del censo y cuando volvíamos a hacer la verificación ya no estaban. También constatamos que hubo asociaciones que presentaron listas infladas.



El censo garantizará que un mercader solo tenga puesto en un mercado. El gobierno municipal, por un principio de equidad y porque se trata de bienes públicos, tiene opción de darle a una familia un puesto de venta y, además, a gente que de verdad esté asentada ahí, no a gente aparecida.



Qué viene ahora?

Una vez que terminamos de censar en Los Pozos, continuamos en La Ramada. Ahora estamos en este mercado, ya con más experiencia. Llevamos un 35% de avance y esperamos concluir el trabajo a mediados de julio, y luego nos tocaría el Abasto, que es otro gran desafío. Allí vamos a establecer quiénes son los comerciantes mayoristas y quiénes son los productores pequeños y medianos. Posteriormente continuaremos con los mercados más chicos, que son unos 70 en toda la ciudad, y con las 70 ferias que hay en la urbe.



¿Para qué sirve el censo?

Su importancia es histórica. Cuando terminemos los tres censos (de los principales mercados), los técnicos tendrán acceso a una información veraz, transparente y pormenorizada y, con base en esta información, se hará el traslado. Asimismo, al terminar el censo tendremos un registro único gremial, de manera que podremos cruzar esa información.

Continuaremos con este trabajo hasta llegar a todos los centros de abastecimiento, pese a las presiones nada parará el censo; nos han hecho seis marchas y estamos firmes.