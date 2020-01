Socialismo del Siglo 21, en su mala hora

El Socialismo del Siglo 21, el mayor proyecto político de la izquierda latinoamericana desde la Revolución Cubana, está en su peor momento. Crisis coyuntural, dicen sus ideólogos, declive terminal, alertan sus detractores. La convulsión política y social en Venezuela, el giro a la derecha de los electorados de América Latina, la muerte de Hugo Chávez (su principal promotor), el debilitamiento del ALBA y la salida del poder de sus principales referentes señalan que la Revolución Bolivariana se encuentra en un callejón que parece no tener salida.

Séptimo Día habló con tres politólogos sobre este fenómeno. Hugo Moldiz, asesor del presidente Evo Morales; Francisco Xavier Solares, analista internacional; y José Rafael Vilar, autor del reciente Auge y declive del Socialismo del Siglo 21, que la editorial Plural alista para su próxima publicación.

Vilar considera que las condiciones políticas y económicas que enfrenta Venezuela hoy señalan que el Socialismo del Siglo 21 (SS21) está en proceso de quiebre y su final es predecible.



Moldiz asegura que la debacle venezolana es parte de una ofensiva de las fuerzas imperiales de Estados Unidos, pero que el proyecto bolivariano está lejos de encontrar su previsible final.

A su turno, Solares destaca que el SS21 es un sistema político absorbente y centralizador del poder, la economía y la producción. Su dependencia del contexto internacional, y en particular, de los precios del petróleo, ha llevado a su actual crisis estructural.

“El declive del Socialismo del Siglo XXI propuesto por la corriente de la Internacional Socialista y ejecutada por el Foro de San Pablo a finales de la década de los 90 pasa por un elemento fundamental que es la dependencia de las materias primas y commodities que fluctúan en función a un sistema económico de libre mercado a escala global, lo cual, desnuda la vulnerabilidad del sistema propuesto generando decepción interna; esto da lugar a la ruptura de los procesos neo nacionalistas propiciando la ingobernabilidad interna”, señala Solares.



El SS21 surgió en los años 90 como respuesta a la crisis de otro modelo político global: el neoliberalismo. La crisis de los partidos tradicionales, la debacle económico-financiera del capitalismo y la emergencia de fuertes movilizaciones y demandas sociales llevaron al declive del proyecto político del liberalismo, especialmente, en América Latina. Inspirado en el castrismo y tras la consolidación del chavismo en el poder, Hugo Chávez lanzará el SS21 como proyecto político regional en 2005, durante el Foro Social de San Pablo, y tendrá como principal antecedente la obra de Heinz Dieterich Steffan, que -en 1996- lo pensó como proyecto alternativo a la globalización del ‘capitalismo salvaje’.

Solares alerta las debilidades del SS21: “El Socialismo del Siglo 21 tiene males endémicos por sí mismo, en lo económico depende muchísimo de los precios internacionales de materias primas y esto repercute de manera inmediata en la permanencia de los programas sociales. Otro elemento a considerar es su falta de coherencia ideológica, los postulados contradicen a las acciones políticas de los lideres, no es novedad que los vicios corrompan las estructuras políticas generando posiciones que coarten progresivamente las libertades individuales”

Hugo Moldiz: “No hay razón para hablar del fin del ciclo progresista”

Hugo Moldiz es, sin duda, uno de los principales asesores ideológicos del presidente Evo Morales y del MAS. Así defiende el Socialismo del Siglo 21.

¿Hay síntomas de un declive del Socialismo del Siglo 21?

Si hay algo que ha caracterizado a la primera década y media del siglo XXI es la articulación de varios proyectos emancipadores desde la perspectiva de los pueblos. En este espacio temporal se han articulado el socialismo del siglo XXI de Chávez y Correa, el socialismo comunitario de Bolivia y el socialismo cristiano y solidario de Nicaragua, aunque también el Vivir Bien de Bolivia y el Buen Vivir de Ecuador y El Salvador, a lo que se suma el socialismo próspero y sustentable de Cuba. Entonces no hay un solo modelo sino varios proyectos poscapitalistas de acuerdo a la especificidad de cada país pero que se complementan entre sí.

Segundo, si vemos bien América Latina de hoy, lo que se ha perdido son gobiernos progresistas, en aquellos países donde la lucha de los pueblos posibilitó la toma del Gobierno y no del poder, como es el caso de Brasil, Argentina y Uruguay. En cambio en Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua se han registrado revoluciones: se dio el desplazamiento de un bloque de poder por otro, hay en marcha la construcción de una nueva institucionalidad estatal en sustitución de la vieja, se ha instalado un nuevo sistema de creencias (valores e ideas), se ha ampliado la democracia (articulación de la democracia representativa con las participativa, directa y comunitaria). Nada de esto hubiera sido posible sin modificar la relación de fuerzas a favor del pueblo. En los países donde se han hecho revoluciones la situación es complicada por varias razones, pero es demasiado apocalíptico decir que no existe una luz al final del túnel desde una perspectiva emancipadora. De hecho son revoluciones que están resistiendo a la contraofensiva imperial y oligárquica. Puede incluso presentarse un retroceso en los países donde se produjeron revoluciones, pero esto sería un fin de gobierno, pero no un fin de ciclo estatal. Entonces, salvo reeditar el error de la década de los 90 (caída del campo socialista), cuando se hablaba del fin de la historia o del fin de las ideologías, hoy no es ni científica ni teóricamente consistentes hablar del fin del ciclo progresista.

¿Evo Morales tomó la posta del SS21?

Evo Morales y el bloque indígena campesino popular tienen su propio proyecto, que es el socialismo comunitario que es el que corresponde a la realidad boliviana. Este es un socialismo comunitario para vivir bien, no es ni cálculo ni copia de ningún tipo de socialismo, no lo podría ser, ese fue el error de la Europa en el campo socialista.

¿Cuáles fueron las condiciones de su emergencia?

Las condiciones que propiciaron la emergencia de proyectos emancipadores en América Latina (y esto es bueno destacarlo porque no es Europa donde empieza la idea de proyectos alternativos al capitalismo realmente planetario en el siglo XXI), surge por la crisis general del capitalismo neoliberal. Ese modelo del rebalse fracasó.

José Rafael Vilar: “El proyecto político que impulsó Chávez se quiebra”

José Rafael Vilar está a poco de presentar su nuevo libro: Auge y declive del Socialismo del Siglo 21 (Plural) donde plantea las claves de la actual crisis del chavismo.

¿Cuáles considera que son los principales síntomas que señalan un declive del Socialismo del Siglo 21?

Cuando se reduce la economía, cuando vuelven a regresar al nivel de pobreza un sector importante (al menos) de los que salieron de él en los años de Década Dorada, cuando los antiguos partidarios protestan contra el gobierno por economía deficitaria y cuando hay más opositores sumados por razones económicas que los que lo eran por éticas, ideológicas, morales o de conciencia, el socialismo del siglo 21 quebró y el final es predecible.

¿Cuáles fueron las condiciones para el surgimiento del modelo socialista?

Los cambios de sistemas o el surgimiento de nuevas (o reformadas) ideologías tienen que ver con el fracaso de una vigente. El socialismo del siglo 21 surge tras el fracaso del compromiso social del neoliberalismo de los 90.

¿Cuál fue el mayor aporte de este programa para la política latinoamericana en los últimos 20 años?

La reducción de la pobreza en primer lugar (incluída una reorganización en la distribución de la riqueza, antes del surgimiento de la corrupción) acompañado, en segundo lugar, con un empoderamiento (transitorio y más aparente, mediático, que real) de los sectores más desposeídos. El tercero (más coyuntural) fue el repoteciamiento de liderazgos regionales desligados de Estados Unidos, aunque con cohesión por amedrentamiento de los desafectos y por prebenda (petróleo como factor de presión: Petrocaribe) de indiferentes.

¿Cuáles fueron sus principales debilidades?

Corrupción. Prebendalismo y clientelismo. Reducción progresiva de libertades individuales. Prorroguismo. Caudillismo.

¿En qué medida y porqué la muerte de Hugo Chávez en 2013 disparó o agravó este proceso de declive?

La muerte de Chávez no agravó el declive: fue coincidente con las primeras manifestaciones del declive que fueron consecuencia del despilfarro populista ya sin ingresos extraordinarios que los permitieran.

¿El presidente Evo Morales tomó la posta del Socialismo del Siglo XXI en América Latina con su propuesta indigenista y de socialismo comunitario? O ¿tiene en realidad su propio modelo?

Evo Morales mantiene las características identificativas del modelo uniéndoles matices discursivos indigenistas, algo que (en menor medida) siguió el presidente de Ecuador, Rafael Correa