Demócratas desfilaron con el 'No' a la reelección

No pasó desapercibido el paso de la agrupación Demócratas por el desfile cívico-militar en homenaje a la gesta libertaria de Santa Cruz. Los simpatizantes de la agrupación del gobernador cruceño, Rubén Costas, encabezaron la columna con un cartel que decía "No a la reelección" y usaron la misma leyenda en cientos de banderines.



El gesto tuvo especial relevancia debido a que en la tarima instalada para las autoridades, que presenciaron el desfile, se encontraba el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.



El desfile cívico se realizó por segundo año consecutivo en el Cambódromo, y además del segundo mandatario, estuvieron presentes el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y el alcalde de la capital cruceña, Percy Fernandez.



El Movimiento Al Socialismo (MAS) no desfiló como partido, pero sí lo hicieron varias organizaciones sociales que no portaron ningún tipo de distintivos a favor de la repostulación del presidente Evo Morales.



El proyecto de ley que habilitaría al primer mandatario a una nueva candidatura a la Presidencia fue aprobado el martes en la Comisión Mixta de Constitución y será tratado en el pleno de la Asamblea este viernes.



El referéndum se realizaría el domingo 21 de febrero de 2016.