En Japón filman la vida de Freddy Maymura, el médico del Che

La vida de Freddy Maymura, un guerrillero boliviano de origen nipón que combatió junto a Ernesto "Che" Guevara en Bolivia, inspira una película que se empezará a rodar este mes entre Japón y Cuba, según confirmó hoy a Efe la productora.



El filme llevará por título "Ernesto" -nombre con el que se conocía a Maymura-, y relatará la historia de este hijo de inmigrantes japoneses en Bolivia cuya vida dio un giro radical al conocer al "Che" cuando ambos cursaban estudios de Medicina en Cuba.



La película se comenzará a filmar en Japón el próximo día 18 bajo la dirección del realizador nipón Junji Sakamoto, y posteriormente el equipo de rodaje se trasladará a Cuba para continuar con el rodaje hasta mediados de octubre, explicó a Efe un portavoz de la productora tokiota kino films.



Maymura nació en 1941 en Trinidad (Bolivia), en el seno de una familia acomodada, pero en un entorno donde predominaba la pobreza, y desde joven mostró su vocación de ayudar a los demás y decidió convertirse en médico, según la breve biografía distribuida por la productora.



Marcado por su encuentro con el Che y con sólo veinticinco años, decidió alistarse en el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (ELN), la guerrilla internacionalista que el carismático líder revolucionario argentino emprendió en las selvas del país andino.



Maymura, quien también era conocido con el apodo de "el médico" entre los 47 guerrilleros del ELN, murió en agosto de 1967 a manos del ejército boliviano, después de que la columna en la que combatía, comandada por el cubano Juan Vitalio Acuña Núñez, sufriera una emboscada.



Sus restos no fueron hallados hasta 1999, y actualmente reposan en el Memorial de Ernesto Guevara en Santa Clara (Cuba).



El director del filme afirmó en un comunicado que aspira a "ayudar a que el personaje de Freddy sea conocido entre el público", y explicó que descubrió su historia al investigar sobre la inmigración de japoneses a Bolivia desde finales del siglo XIX,



Sakamoto, de 57 años, es responsable de filmes como "Face" (2000), con el que ganó el premio al mejor director de la Academia nipona de Cine, "My House" (2003) o "Children of the Dark" (2008), entre otros.



El elegido para interpretar a Maymura es el actor nipón Joe Odagiri, que comenzó a estudiar castellano el pasado abril para meterse en un papel que ha definido como "muy difícil", según la nota de kino films.



Odagiri, de 40 años y muy conocido en Japón, ha participado en películas como "Air Doll" (2003) o "Milagro" (2011), ambas del laureado realizador nipón Hirozaku Koreeda.



"Ernesto" llegará a las pantallas niponas en otoño de 2017, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del Che y del propio Maymura, y su productora aspira a distribuirla posteriormente en España, Francia y otros países europeos y de América Latina.