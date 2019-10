Evo pasará Navidad con su familia en el Chapare

El presidente Evo Morales pasará navidad con su familia en el Chapare de Cochabamba y decidió suspender su reunión habitual de Gabinete de cada miércoles para permitir que sus ministros pasen la jornada con sus seres queridos.



"Mañana no va haber Gabinete a pedido de nuestros ministros y ministras para pasar con sus familias, yo también estaré en el Chapare con la familia del Trópico de Cochabamba, pero en reuniones permanentes y entrega de obras", dijo el mandatario en conferencia de prensa.



Además informó que tendrá que redoblar esfuerzos para afrontar su próxima gestión y mantener o superar el caudal electoral que tuvo en octubre pasado. Informó que una vez asuma su mandato se sabrá los cambios de ministros.



"No es sencillo ganar las elecciones, no es sencillo ser presidente, no es sencillo satisfacer a todos los bolivianos y bolivianas (...) Entiendo que algunos ministros sacaron su vacación, es su derecho, otros siguen trabajando inspirados en el pueblo boliviano (...) Se sabrá el 23 de enero quiénes se van o quiénes se quedan", explicó Morales.