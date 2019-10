El Chapo se sometió a operación para mejorar desempeño sexual

El narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán se sometió a una operación en los genitales para mejorar su desempeño sexual, pocas semanas antes de sostener el encuentro secreto con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn mientras estaba prófugo, según la prensa.



La cadena CNN en Español reveló esa información en su página web con base en el testimonio de "un funcionario del Gobierno mexicano" que no identificó y puntualizó que la intervención quirúrgica tuvo lugar en una hospital del estado de Baja California, en el noroeste de México.



Al parecer los médicos le colocaron "un implante" para "aumentar la circulación sanguínea de la zona y con ello, mejorar el desempeño sexual del líder del Cartel de Sinaloa", de 58 años, indica el canal, que no ofrece más detalles.



El titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero, indicó el jueves que el narcotraficante se encuentra "en perfectas condiciones de salud", al aclarar su situación en el penal del Altiplano, en el que fue internado el pasado viernes tras su detención en Sinoloa, en el oeste de México.



Según Guerrero, Guzmán fue sometido a "exámenes médicos de todo tipo", los cuales confirman que tiene un "buen estado de salud".



Los expertos aseguran que las mujeres eran "la debilidad" de "El Chapo", que en su vida ha tenido siete parejas conocidas, con las que procreó 18 hijos.



Según el Gobierno mexicano, el capo tenía un "interés casi obsesivo" en Del Castillo, surgido al parecer a raíz de que ella le escribiera en 2012 una carta pública a través de Twitter en la que le pedía usar su poder para hacer el bien y ser un "héroe".



Después de eso él le envió unas flores y a partir de allí mantuvieron una comunicación secreta -desde septiembre pasado, gracias a un teléfono celular que el capo compró a la actriz- con algunos mensajes de cariño.

Estos mensajes fueron difundidos por medios mexicanos que tuvieron acceso a ellos a través de los servicios de inteligencia.



"Te quiero y te admiro", "Te cuidaré más que a mis ojos" o "no tengo con qué pagarte lo que estás haciendo por mí y por mis hijos" son algunos de los textos que Guzmán -cuyo nombre en clave era "1"- dedica a la actriz, a quien se refiere como "amiga" y cuyo nombre en clave era "Ermoza" (hermosa).



Por su parte, la actriz, quien supuestamente iba a producir una película contando la vida del narcotraficante, le dijo frases como: "Me mueve demasiado que me digas que me cuidas. Jamás nadie me ha cuidado, ¡Gracias! ¡Y tengo libre el siguiente fin de semana!".