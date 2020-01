Poderío de líderes cruceños va por una agenda nacional

Son cuatro los empresarios cruceños que están al frente de instituciones que por su peso específico son determinantes en el desempeño del aparato productivo del país.



Una mirada nacional, donde la relación con el Gobierno los obliga a tener una aceitada cintura política para evitar choques innecesarios hacen de estos ejecutivos personas de negocios que llevan en su espalda las expectativas de miles de trabajadores.



Ante este nuevo escenario, Nostas destacó que la presencia de cruceños liderando estas cuatro instituciones, tiene que ver más con la capacidad que con el origen.

“Creo que se debe analizar este hecho desde la perspectiva del sector y no tanto desde el origen de sus dirigentes. Santa Cruz aporta con más del 70% de la economía agrícola en Bolivia y con un porcentaje muy alto de las exportaciones del país, lo que no ocurre por ejemplo en el campo de la minería. Por eso resulta natural que se elija a personas que trabajan y conocen no solo los mecanismos y procesos técnicos, sino los elementos sociales y culturales y las vocaciones productivas del sector”, explicó.

Para Rojo es muy positivo que el empresariado cruceño esté al frente de instituciones referentes, algo que demuestra que la región posee una economía dinámica y que tiene la capacidad de generar una política económica en beneficio del país.



Rojo subrayó que pocas veces se da que los representantes de organizaciones que tienen una constante relación con el Gobierno sean de una misma región, por lo que a su criterio es un punto a favor para lograr una agenda común de trabajo. También destacó la oportunidad de manejar un mismo discurso económico, que no es otro que aumentar las exportaciones no tradicionales, dejar sin efecto los cupos para las ventas al extranjero, garantizar la seguridad jurídica y apostar por las inversiones privadas, nacionales y extranjeras.

Para Cronenbold, los cambios que se han venido dando a lo largo de los últimos 30 o 40 años en Santa Cruz han sido claves para el desarrollo económico del país, tanto en el área petrolera como el agropecuaria, la de construcción y la de servicios. “En ese marco, la región es siempre una influencia positiva para contagiar el espíritu emprendedor que es vital para el desarrollo nacional”.

Suárez consideró que al estar al frente de sector agropecuario del país tiene la obligación de lograr que los distintos intereses sectoriales tengan una representación nacional.



Para Suárez, que los cruceños tengan un mayor protagonismo en el tema de la agricultura, la pecuaria, las exportaciones y en menor medida en los hidrocarburos se debe a una manera particular de entender la economía y de trabajar, en donde los emprendimientos son una constante.

Cronenbold remarcó que no tiene mayor gravitación que las cabezas de estas instituciones tengan representantes de Santa Cruz o de otros departamentos, en particular y precisó que como instituciones nacionales el enfoque y la visión deben ser siempre como país.



Al respecto, Nostas sostuvo que en cuanto a la economía no cree que exista una mirada de occidente o de oriente, sino que hay una visión del país sobre la economía y es indudable que es de esperanza pero también de incertidumbre, remarcó que la presencia cruceña va a aportar como siempre lo ha hecho, para que entre todos se pueda avanzar en la construcción de un país que garantice la vida de las generaciones actuales y futuras.

Más valor agregado a la oferta nacional

Oswaldo Barriga / Presidente de la Cadex

Lograr nuevos mercados es uno de sus objetivos principales

Con la premisa de que los cupos de exportación son uno de los principales problemas que se deben superar, Barriga indicó que va a seguir en la misma línea de los anteriores dirigentes que siempre buscaron que la producción nacional exportable tenga mayor valor agregado.

Barriga considera que la crisis que afecto al mundo por la caída del precio internacional del barril de petróleo también impactó en el país, pero que el mismo se lo pudo sobrellevar gracias a que los productores se apoyaron en el mercado interno, pero para ello había que tener la oferta necesaria, algo que se cumplió sin problema.

Sobre el contratiempo de logística que afecta al sector, Barriga considera que es uno de los aspectos principales que se deben mejorar.

“Las carreteras están en mal estado, hay problemas con los puertos chilenos y las exportaciones por el canal Tamengo no son las adecuadas. Por ello es importante lograr dar un salto para tener una mejor competitividad”.

Pensamos en temas que son macros

Jorge Arias Lazcano / Presidente de la Cainco

El rol protagónico de Santa Cruz es indiscutible.

Arias considera que es muy importante trabajar en los temas del día a día, pero también cree que es vital promover la educación emprendedora, la digitalización para mejorar la vida de los ciudadanos y la diversificación de nuestra producción. “Enfocar estos elementos con un alto grado de innovación creo que es la clave para que en el mediano y largo plazo podamos generar mayor prosperidad”.

Sobre el aporte cruceño, para Arias es innegable el rol protagónico de la actividad empresarial cruceña en el país y, por ende, considera que es natural que exista una activa participación de empresarios cruceños en la dirigencia nacional. Según Arias, Santa Cruz tiene una visión nacional y en ese sentido está tratando de que el Gobierno entienda en profundidad la problemática del empresariado a través de sus dirigentes. “En las últimas reuniones hemos sentido que gradualmente se está entendiendo mejor el rol del empresario en el desarrollo del país, aunque todavía queda mucho camino”.

Es clave la confianza si se quiere avanzar

Antonio Rocha / Presidente del IBCE

Representar al país es un halago y una gran responsabilidad

Para Rocha lo primordial para una buena gestión pasa por hacer una adecuada lectura de la realidad tanto del país con sus potencialidades y limitaciones como del sector empresarial y las instituciones del Gobierno. “Si esta lectura no es la adecuada, las decisiones que se tomen no serán buenas a mediano y largo plazo”.

En la relación con el Ejecutivo, Rocha considera que la confianza mutua es clave, por ello, según su criterio, es de- seable que los ministros estén más sintonizados con el sector empresarial y que no se lo vea con recelo.

Sobre la presencia cruceña en instituciones clave de la economía del país, Rocha considera que los dirigentes que lideren instituciones nacionales o departamentales ligadas al devenir de la economía del país resulta al mismo tiempo un halago por el protagonismo que se adquiere, pero también puntualizó que es una gran responsabilidad, en función de responder a cabalidad con los desafíos históricos planteados.

Siempre se debe valorar la legalidad

Marcelo Pantoja / Presidente de Anapo

El respeto por el productor y su trabajo es importante

Pantoja, como nuevo presidente de los soyeros, a días de su posesión tuvo que hacer frente a la coyuntura que afecta a su sector.



Un tema caliente es la situación de las reservas forestales y por ello señaló que luego de un análisis del proyecto de Decreto Supremo de creación de las Reservas Integrales de bosque Guarayos y Choré, considera que dicho proyecto normativo no resuelve la situación de la tenencia de la tierra en esa zona, considerando que la producción agropecuaria que emerge de ese lugar, abastece de carne de res, granos y pollo a una población equivalente a la que vive en la ciudad de Sucre, por lo cual Anapo la rechaza.

Pantoja expresó que resulta contraproducente que habiéndose emitido una ley que sanciona los tomatierra, a través de un decreto supremo se los legalice y promueva en una zona donde además no se tiene absoluta certeza sobre la superficie ni límites definitivos de la reserva forestal.