Carlos Vargas Alencastre: “Hay cobros arbitrarios en las asesorías por los precios de transferencia”

Carlos Vargas Alencastre (55) dice que su trabajo no le estresa. Es más, lo disfruta. Viaja cada semana. Es socio fundador de TP Consultants, una red especializada en tema de precios de transferencia con presencia en 13 países de Hispanoamérica donde cuenta con más de 300 clientes, en su mayoría firmas multinacionales. Vargas arribó a Santa Cruz para inaugurar su 14ª sucursal. Él es, además, socio de VAG Perú, una entidad miembro de una de las redes más grande de auditores en el mundo: Geneva Group.



_ ¿Qué potencial de mercado identificaron en Bolivia?

Las estadísticas macroeconómicas de Bolivia lo señalan como un país en crecimiento y emergente en los últimos años, los cual ha hecho que muchas compañías, extranjeras sobre todo, hayan visto interesante para invertir. Vimos la presencia de muchas franquicias y de otras que quieren ingresar. Santa Cruz es el mercado de los negocios.



_ En Bolivia, la empresa paga un 25% como Impuesto a las Utilidades, ¿cómo se ubica esta cifra en la región?

La tasa promedio del impuesto a la renta se maneja en un margen de un 30%. En Bolivia siendo un 25% es una tasa aceptable, que no es alta ni tampoco es reducida, pero permite generar una ganancia interesante al inversionista.



_ ¿Qué interpretación hace del sexto método que se aplica en Bolivia para el estudio de precios de transferencia?

Ese es el método que más se adecua a la realidad boliviana. Este método se aplica a los países que tienen commodities para minerales, petróleo y gas. El sexto método no se lo debe tomar como una cuestión arbitraria o con mala intención sino como parte de la forma para manejar una compatibilidad de precios. Está establecido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los precios finales deberían de depender de esos precios referentes y el mejor método para la determinación del principio libre competencia es el llamado sexto método.



_ ¿Cree que Bolivia se adhirió a esta norma para recaudar más dinero o para cumplir estándares?

Es por ambas razones. Todos los países en el mundo están dentro de los lineamientos de la OCDE sobre precios de transferencia y Bolivia al igual que países como Costa Rica, Salvador, Honduras y Nicaragua han ingresado recientemente. Es una legislación que data desde hace 18 años en Latinoamérica y más de 40 en el mundo. Esto viene por etapa. En los primeros tres años la autoridad tributaria va a fiscalizar que se cumplan los plazos, luego armarán un equipo de fiscalización.



_ ¿Cuál es la tarifa promedio de un estudio de precios de transferencia en la región?

Actualmente el mercado está muy disperso en cuanto a las características para establecer un honorario, sin embargo esta debe estar en un promedio de $us 6.000 a $us 8.000 dependiendo del volumen y número de transacciones entre vinculadas. Pero hay también cobros arbitrarios sobre todo de las llamadas Big Four que cobran hasta $us 25.000.



_ ¿Cuáles son las principales transacciones de TP Consultants?

Asesoramos a más de 300 empresas en la región y para 2017 queremos pasar las 400. Nuestra consultoría es a todo nivel. Contamos con bases de datos internacionales que abarcan todo tipo de transacción como Osiris, Veritrade Business, Royaltystat, entre otras