Deuda de Bolivia sube $us 513 millones hasta agosto

Al 31 de agosto, la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us 6.853,8 millones, es decir $us 513 millones más respecto a enero de la presente gestión cuando registró $us 6.340,8 millones, señala un reporte del Banco Central de Bolivia (BCB).



En porcentajes, el ente emisor indica que la deuda representó el 19,4% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del límite internacional de 50% definido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



En este periodo, los desembolsos alcanzaron a $us 682,5 millones y "fueron destinados a la ejecución de importantes proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social del país".



Por sector económico y proyecto de destino destacan la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta; el Programa de Gestión de Riesgos de Desastres II; el Programa de reformas de los sectores de agua, saneamiento y recursos hídricos en Bolivia; la construcción de la carretera Villa Granados - Puente Taperas - La Palizada; el programa sectorial de transporte, entre otros.



Bolivia amortizó por capital $us 169,7 millones; los intereses y las comisiones sumaron $us 124,4 millones.



Acreedores



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) superó a la CAF-Banco de desarrollo de América Latina y se situó como el mayor acreedor multilateral de Bolivia con $us 2.012 millones frente a $us 2.005 de la CAF.



En cuanto a acreedores bilaterales, China se mantiene en el primer lugar con $us 606,4 millones, con un incremento de $us 76,2 millones desde enero.

