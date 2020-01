Chile veta visita de Reymi y retiene a periodistas

El Gobierno de Chile mostró ayer dos caras de su relación inamistosa con Bolivia. Por la mañana, el canciller Heraldo Muñoz confirmó que su país negó la visa de ingreso al ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, y sugirió que pida disculpas por sus declaraciones para permitirle la entrada. La autoridad boliviana respondió con un: “que se disculpe su abuela”.



Por la tarde, funcionarios de seguridad de Migración chilena retuvieron en el aeropuerto Arturo Merino Benítez a nueve periodistas bolivianos que viajaron en el vuelo inaugural Santa Cruz-Santiago de la aerolínea Latam, y los obligaron a firmar un documento en el que “comprometían a mantener la paz interna”.

La periodista Deisy Ortiz, de EL DEBER, informó de que fueron recibidos de forma hostil por los funcionarios chilenos. Cuando se identificaron como trabajadores de la prensa fueron separados del resto de la comitiva, conducidos a una oficina donde fueron interrogados y obligados a firmar un documento en el que se comprometían a garantizar la paz durante su estadía en Chile.

El director de la revista Poder y Placer, José Pomacusi, relató que recibió un trato humillante por parte de los funcionarios chilenos. “Me separaron del grupo, fui encerrado en un cuarto e interrogado por tres funcionarios de Seguridad de Migración del aeropuerto de Santiago. Luego me hicieron firmar un documento en el que me comprometía, más o menos, a no incendiar Chile”. (Escucha la entrevista hecha en EL DEBER Radio)



Este es el segundo incidente que involucra a periodistas bolivianos en territorio chileno. El 24 de marzo, una reportera y un camarógrafo de Bolivia TV fueron retenido e incomunicados en el aeropuerto de Iquique y obligados a retornar a La Paz porque, según las autoridades, no tenían visa para trabajar en Chile.

Por este hecho, la ministra de Comunicación, Gísela López, anunció que denunciarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer, los trabajadores de la prensa cumplieron un plantón en puertas del Consulado de Chile y pidieron garantías para trabajar.

Sin diplomacia



“(El ministro de Defensa) es el responsable de que estos bolivianos, incluyendo los militares, hayan incursionado en nuestro territorio. Así que el ministro Ferreira no pisa el suelo chileno. Si se disculpa formalmente, estamos dispuestos a reconsiderar su ingreso”, afirmó el canciller Muñoz desde Ginebra, donde cumple una gira con la presidenta Bachelet.



La respuesta de Ferreira no se dejó esperar. La autoridad boliviana revivió y parafraseó al héroe de la Guerra del Pacífico Eduardo Abaroa, en el pasaje histórico que se remonta al personaje que cuando desde una trinchera, a orillas del río Loa y tras ser conminado a rendirse, desafió a los chilenos: “que se rinda su abuela, carajo”, y fue acribillado.



“Que le vaya a pedir disculpas a su abuela”, sentenció el ministro de Defensa. “Yo no tengo por qué pedir disculpas por algo que no he dicho, de lo que a él le han informado, que lea bien primero antes de emitir sus opiniones", dijo en conferencia de prensa.



Ferreira había solicitado un visado diplomático para ingresar a Chile y hacer una visita a los siete funcionarios de Aduana y dos militares que se encuentran detenidos en la cárcel de Alto Hospicio

NOTIFICAN A CHILE SOBRE EL VIAJE DE FAMILIARES



El Gobierno utilizó los canales diplomáticos para comunicar a las autoridades de Chile el viaje de 16 familiares de los nueve servidores públicos detenidos en la cárcel de Alto Hospicio y pidió su “ingreso sin dilación”.

El canciller Fernando Huanacuni informó de que los parientes de los presos viajarán el viernes y su retorno está fijado para el sábado.



Según el canciller, esta gestión no debería presentar ninguna dificultad porque los ciudadanos no requieren de visa para ingresar a Chile, ya que esa medida es para quienes porten pasaporte diplomático.

Ayer, funcionarios de Migración de Chile retuvieron en el aeropuerto de Santiago a nueve periodistas bolivianos y los obligaron a firmar un documento en base al artículo 15 de la Ley de Extranjería que, entre otras cosas, señala: “No se permite propagar o fomentar de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de Gobierno”.