Cocaleros que apoyen el 'No' perderán sus 'catos'

El vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Leondardo Loza, afirmó que los cocaleros que hagan campaña por el "No" a la reelección perderán sus catos (parcelas) de producción.



"Algunos de nuestros hermanos nos han engañado, nos han traicionado y habrá en el futuro traicioneros. En el Trópico han habido algunos dirigentes. (Que se les quite el cato) es una decisión del sindicato, de la central y la federación", explicó el dirigente.



Conoce más: Destinan tres millones para radio de los cocaleros



Sostuvo que "como dirigentes no pueden obligar sino son decisiones que emanan de las propias bases". "Es una conciencia ideológica/política del Trópico de Cochabamba y no es una decisión nueva, es como una normativa", dijo.



Sostuvo además que entregarán 45.000 libras para la movilización en todo el país, un 70 por ciento de esa producción será vendida para la compra de materiales que permitan "enamorar" al electorado y asegurar la victoria del Sí.



Lee también: Evo promete más tierras a cocaleros del Chapare



"Tiene que haber conciencia en todos los servidores públicos para que tengan que aportar. Somos entre 40 a 45 mil afiliados y es una sola vez por campaña que vamos a entregar. El precio varía entre 15, 12 bolivianos la libra y una mínima parte lo vamos a monetizar", finalizó.