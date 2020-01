Paraguay envía restos de víctimas de la dictadura

La Dirección de Reparación y Memoria Histórica (DRMH) del Ministerio de Justicia de Paraguay entregó este viernes al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fragmentos óseos correspondientes a los restos de posibles detenidos desaparecidos en la dictadura de Alfredo Stroessner en el país (1954-1989).



Se trata de 27 fragmentos de huesos que corresponden a 22 cuerpos de presuntas víctimas del terrorismo de Estado, quince de los cuales fueron encontrados en el predio de la Agrupación Especializada de la policía paraguaya, en Asunción, y el resto en diferentes puntos del interior del país.



Este es el segundo grupo de fragmentos enviados por Paraguay a Argentina, después de que el pasado mes de abril se mandaran restos de dos esqueletos que fueron hallados en 2013, también en la Agrupación Especializada.



Los fragmentos óseos fueron entregados por Rogelio Goiburú, titular de la DRMH, a la embajada argentina, que a través de su Cancillería los enviará por valija diplomática a su país, para que puedan ser analizados en los laboratorios del EAAF en Córdoba.



En estos laboratorios, los antropólogos argentinos cotejarán el material genético extraído de los huesos con el de las 142 muestras de sangre donadas por los familiares de detenidos desaparecidos, que fueron entregadas al EAAF en noviembre de 2015, explicó Patricia Bernardi, representante de esta organización.



"El trabajo de identificación es comparar. Si obtenemos el perfil genético de los restos, pero no tenemos la sangre de los familiares, no llegaremos nunca a una identificación", expuso Bernardi.



Agregó que el EAAF cuenta con 142 muestras de sangre de familiares, pero en Paraguay están documentados alrededor de 400 casos de detenidos desaparecidos en la dictadura, por lo que pidió a todas las personas que tengan a familiares desaparecidos que acudan a la DRMH para donar una gota de su sangre que ayude a identificar los restos.



Otra dificultad es que muchos de los desaparecidos pertenecieron al Movimiento 14 de mayo, un grupo insurgente conformado por personas afines a partidos opositores como el Partido Liberal, el Partido Comunista o el Partido Revolucionario Febrerista, que fueron ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos entre 1959 y 1960.



Los restos enterrados en esta época están, según Goiburú, "muy degradados", debido a que son los que más tiempo llevan expuestos a la humedad, la acción de las termitas y otros insectos subterráneos, y la acidez de la tierra en Paraguay.



Pese a ello, destacó que es muy esperanzador que las antropólogas del EAAF hayan logrado extraer de cada cuerpo varios fragmentos óseos, como dientes o trozos de huesos largos como el fémur, para obtener sus datos genéticos.



"Es un paso importantísimo para la recuperación de la memoria, que no solo significa identificar estos huesos y entregarlos a sus familiares, sino recuperar la historia de un ser humano (...) que tuvo una lucha por una causa, un sueño de un país diferente", enfatizó Goiburú.



Hasta ahora no se ha logrado identificar a ninguno de los desaparecidos durante la dictadura, aunque Goiburú espera que pueda conocerse la identidad del primero de ellos a finales de este año.



La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) registró 425 ejecutados o desaparecidos, y casi 20.000 detenidos, durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría de los cuales fueron víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.