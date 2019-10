Freddy Vega: “Nos trasladaremos; estamos buscando terrenos en el norte”

Tiene dos años más de gestión al frente de las 24 asociaciones de comerciantes de la Feria Barrio Lindo y su expectativa es dejar su cargo, después de comprar un terreno de 70 hectáreas para el nuevo traslado del comercial.



_¿Cuántos comerciantes hay en la feria?

Somos 22.000 comerciantes, distribuidos en 24 asociaciones. Cuando nos trasladamos, hace 18 años, solo éramos nueve asociaciones. Todos los espacios que ocupamos son privados, no hay ningún terreno municipal, tampoco en usufructo.



_¿Alguna vez se calculó el costo de la infraestructura?

Es algo inimaginable. Nosotros fácilmente triplicamos inversiones millonarias, como la última de $us 40 millones que se ha hecho en centros comerciales modernos.



_¿Cuánto de dinero se mueve en cada feria?

Pese a que las casetas no son tan grandes, el movimiento económico que hay es intenso. Esta es la feria más grande de Bolivia. Por día de feria se mueve por encima del $us 1 millón en venta directa, aunque puede ser que sea más.



_La plusvalía de sus negocios ha sido muy fuerte...

Todo depende de la ubicación. En este tipo de terrenos nunca se pierde.



_¿Cuál es su visión de crecimiento?

Pese a que hace tres años hemos tenido un bajón en el crecimiento, la Feria Barrio Lindo en unos 10 años cambiará, se retirará de esta zona y se reubicará en la zona norte. Estamos buscando terrenos de al menos 70 hectáreas