La generala Chávez advierte con llevar su caso a la CIDH

Un amparo constitucional es el primer paso que dio ayer la generala Rosario Chávez reclamando los derechos que, según ella, le fueron conculcados al desplazarla del subcomando general de la Policía. Paola Barriga, abogada de la generala Chávez, afirmó que si no consiguen ningún resultado en tribunales ordinarios nacionales llegarán con su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



“Si no somos escuchados por estos tribunales, vamos a llegar hasta la Corte Interamericana, no pueden desconocer los derechos de mi cliente, ella fue y es la segunda del curso y se ha hecho llegar información adulterada a presidencia”, dijo la patrocinante de Chávez.



La generala se disculpó con los medios de comunicación y dijo que no puede hacer declaraciones públicas en virtud de la normativa interna que tienen, en alusión a la Ley 101, que prohíbe a los uniformados realizar denuncias.



La abogada informó de que la demanda es contra el comandante de la Policía, general Édgar Ramiro Téllez, y no contra la institución porque es el jefe policial quien vulneró los derechos de su cliente.



Explicó que este recurso judicial pretende la restitución de los derechos de su cliente porque, en su opinión, no pudo ser desplazada a un cargo como el de “directora nacional de estudios académicos” y rectora de la Unipol porque se estarían quebrando las reglas internas.



Dijo que el cargo de director nacional puede ser asignado a un coronel, no a una generala del Estado y que además ocupaba el subcomando; añadió que una decisión de esa naturaleza significa la degradación del oficial y que eso implica la violación de sus derechos.



La demanda fue presentada al finalizar la tarde y cuando las ventanillas de atención en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz estaban a punto de cerrar; este ente debe convocar a audiencia hoy.



En anteriores declaraciones, el general Téllez dijo que su camarada podía recurrir a las instancias que ella considere pertinentes y negó que una designación de esa naturaleza sea arbitraria y dijo que la misma está enmarcada en la Ley Orgánica de la Policía (LOP) y que procedió en ese ámbito