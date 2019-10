Bolivia va a Río con su fe puesta en sus marchistas

Bolivia acude a los Juegos Olímpicos de Río con el sueño de obtener una medalla por primera vez en su historia gracias a un remozado pelotón de 12 deportistas, más del doble de los que acudieron a Londres-2012, y con la reciente campeona sudamericana en marcha, Ángela Castro, como principal ficha.



"La principal meta que se tiene es superar las marcas personales o ubicarse en las mejores posiciones y nuestra principal carta es Ángela Castro en marcha", señaló el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze.



Castro se consagró campeona sudamericana en marcha (20 km) al cruzar la meta en un tiempo de 1h34:31 en Guayaquil, Ecuador, lo que le permitió superar el registro mínimo (1h35:00) para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos, aunque lejos de los primeros puestos mundiales.



Con ese título bajo el brazo, Castro, de 23 años, llegó a la Copa Mundial de Marcha en Roma, donde bajó su tiempo y rompió un récord nacional, para colocarse en 1h30:33. Se perfila como una de las mejores promesas después de la legendaria Geovana Irusta.



"Creemos que con Castro desempeñaremos un buen papel", complementó Arze, mientras el Comité Olímpico Boliviano recordó que ese resultado en Roma, en mayo pasado, le permitió colocarse en el puesto 18 de 105 competidoras. Ángela Castro irá como abanderada de la delegación boliviana.



Marchistas bolivianos



La historia de la joven Angela tiene matices de milagro, pues de niña los médicos le diagnosticaron un problema de cadera que le dificultaría realizar cualquier deporte. Es por eso que ella recordó semanas atrás que "mi mamá lloró la primera vez que me vio competir".



De la mano de Castro estará su compañera de faena Wendy Cornejo, también de 23 años, y Stefany Coronado, de 21 años.



El atletismo boliviano sufrirá la ausencia de su velocista Bruno Rojas (100 y 200 metros), de 23 años, que no fue incluido en lista de competidores por una lesión. Tiene su récord nacional de 10.36 en 100 metros y 20.63 en 200 metros.



Tampoco fue incluida la marchista Claudia Balderrama (33 años), quien acabó en el puesto 33 en los Juegos de Londres-2012, pero que fue excluida por la Federación de Atletismo.



Los otros deportistas bolivianos que estarán en Rio son Ronald Quispe (marcha 50 kilómetros); Rosmery Quispe (maratón); Karen Tórrez y José Quintanilla (natación); Martín Michel (judo); Oscar Soliz (ciclismo) y Rudolf Kjinenburg y Carina García (tiro).



Sólo Torrez estuvo en Londres, lo que identifica a un remozado equipo boliviano que se codeará con los más grandes del mundo.



Los problemas estructurales



Bolivia jamás vio flamear su bandera en el podio de los vencedores en un certamen de Juego Olímpico y ni siquiera se alzó una presea de bronce para relamer las heridas de sus derrotas.



La mejor participación en un torneo cuatrienal fue en deportes ecuestres con Roberto Nielsen Reyes, quien participó en los Juegos de México-1968, Múnich-1972 y Montreal-1976, en los que llegó a las fases finales.



¿Por qué Bolivia nunca pudo obtener nunca una medalla?



"Es un problema de falta de infraestructura, de condiciones, de una ley para profesionalizar estos deportes", dice el presidente del COB.

"Los deportistas necesitan muchos años. Para tener un buen resultado se necesita de un entrenamiento intensivo de 10 a 12 años, no pueden haber resultados de la noche a la mañana", agrega.