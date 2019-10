Sismo en Jorochito causó susto en la población

Cerca al mediodía de este lunes se registró un sismo de 4.7 grados a escala de Richter en Jorochito, el temblor con epicentro a 41 kilómetros al sudeste de la ciudad de Santa Cruz fue sentido en edificios altos de la urbe cruceña, así lo hicieron saber usuarios a través de las redes sociales.



De acuerdo con información publicada por el sitio web http://www.emsc-csem.org/ el sismo se registró a las 12:21 y no tuvo réplicas.



Desde el hospital dermatológico de Jorochito confirmaron que el temblor duró 25 segundos y causó el susto en todo el personal médico.



Cuando se registró el sismo habían muchas personas que estaban almorzando en el mercado principal de Jorochito, tras el temblor todas las personas salieron corriendo del lugar asustados en busca de refugio ante el temor de nuevas réplicas.



Desde el Observatorio San Calixto, Gonzalo Fernández, informó que el sismo se ha sentido en algunos anillos de Santa Cruz y que continúan monitoreando el evento.



"Ha sido un evento que no tiene réplicas, ha sido un sismo aislado. Por el momento no tenemos reporte de daños materiales o personales", informó Fernández.

