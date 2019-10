Escándalo en Argentina por vedette pilotando un avión de pasajeros

Un vídeo que muestra a una conocida vedette en la cabina de un avión de Aerolíneas Argentinas manejando los mandos durante el despegue generó un escándalo sobre la seguridad aérea y salpicó al presidente de la compañía, que aspira a convertirse en alcalde de Buenos Aires.



En las imágenes, grabadas con un teléfono móvil por la propia vedette, Victoria Xipolitakis, se ve cómo maneja la palanca del acelerador durante el despegue del avión y se escucha lo siguiente:



"Cuando yo te diga, le das un poquitito para adelante" al acelerador, invitó el piloto.



"Estoy acelerando yo. Y se está recontra moviendo. Aceleré yo el avión y se está yendo", se oye a la vedette mientras maneja la palanca de aceleración de la aeronave.



"¿Están seguros de lo que están haciendo chicos?, me da mucho miedo", continúa Xipolitakis.



"Yo despegué el avión", insiste ella. "Sí, tu lo despegaste", le confirma uno de los pilotos, que durante el vuelo le pregunta "¿tienes anillo de casada?".



"Cuando te veo me pongo a temblar", le dice el piloto en otro momento del vuelo, de la compañía Austral, filial de Aerolíneas Argentinas, que cubría el lunes la ruta Buenos Aires-Rosario.



"Fui una pilota más, manejé el avión", dijo después la vedette, que facilitó el vídeo a un canal de televisión el jueves.



Los pilotos, además de perder su trabajo, fueron denunciados por el delito de atentado contra la seguridad de naves o aeronaves; en la querella también fue incluida la vedette.



Pilotos despedidos



El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, en el ojo del huracán, anunció el despido del comandante del avión, el copiloto y una sanción a Xiplolitakis, que no podrá volar con la compañía durante cinco años.



"Aerolíneas Argentinas y Austral manifiestan que los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matías Soaje fueron desafectados de su actividad y serán despedidos así como el resto del personal que tuviera responsabilidad en el evento", informó la compañía a través de la web de la Presidencia argentina.



Aerolíneas, empresa estatal, iniciará acciones penales contra ellos por haber "puesto en riesgo la seguridad".



"La conducta de los pilotos, repudiada por la asociación profesional que la representa, es totalmente contraria a la cultura de seguridad operacional de Austral Líneas Aéreas (del grupo Aerolíneas Argentinas)", manifestó la empresa.



A pesar de estas medidas disciplinarias, el video ha desatado un escándalo sobre la seguridad aérea en el país y muy especialmente en su compañía de bandera.



Algunos de los pasajeros del vuelo anunciaron su intención de denunciar a la aerolínea por haber puesto en riesgo su vida.



El caso en medio de la campaña



Como Mariano Recalde compite por la Alcaldía de Buenos Aires en las elecciones del próximo 5 de julio, y dado que la oposición ya había puesto la situación económica de Aerolíneas Argentinas en el eje de la campaña, la publicación del video trajo susceptibilidades dentro del kirchnerismo.



"No descartamos ninguna hipótesis, llama la atención", dijo Recalde, respecto a posibles intereses electorales involucrados en la polémica.



El funcionario subrayó, además, que la vedette había tratado anteriormente de ingresar a la cabina en otros trayectos, pero ningún piloto se lo había permitido.



"Queremos creer que solamente se trata de la irresponsabilidad de dos pilotos, que relajaron las extremas medidas de seguridad en vuelo", agregó.



La polémica ha sacado a la luz otros vídeos y fotografías de famosos argentinos en las cabinas de aviones de Aerolíneas, aunque en ninguno se los ve manejando el aparato como en este caso.