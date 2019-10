Japón trae a los mercados huevos que huelen a fruta

Un productor de huevos en la prefectura de Kochi, isla japonesa de Shikoku, introdujo al mercado de su país un huevo que huele a una fruta

cítrica japonesa llamada yuza.



El huevo conocido como yuzutama no tiene ningún componente químico pues el secreto es alimentar a los pollos con la fruta, informa el portal munchies.vice.com.



La alimentación diaria de los pollos consiste en cáscara de yuzu, kale, maíz no transgénico y semillas de ajonjolí, que supuestamente agregan también su propio sabor a los huevos, revela el sitio web de Granjas Yamakasi.



La fruta aromática, que parece un limón arrugado, es utilizada en la cocina japonesa, como en salsas y condimentos.



“Algunos de ustedes pueden tener la idea de que un huevo con sabor a cítrico tiene un acidez invasiva, pero no se preocupen. El sabor del yuzu no es tan potente como su olor, de hecho ayuda a resaltar el inherente dulzor del huevo”, explican en su portal.



El productor de este alimento novedoso recomienda comer el yuzutama en tamago kake gohan, un sencillo platillo que consiste en arroz al vapor y huevo crudo, a menudo consumido en el desayuno.



El paquete de seis huevos con olor a frutas se vende entre 400 y 500 yenes (de 3,36 a 4,20 dólares).