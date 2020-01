2.300 palabras de Bolivia en el diccionario de señas

El diccionario "Lengua de señas boliviana", trabajado a partir de una investigación promovida por la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS) y la Dirección de Lengua de Señas y que fue presentado este jueves, contiene 2.300 señas de palabras o vocablos propios de las diversas regiones del país.



"El trabajo fue realizado en todo el país, por dos investigadores sordos, a fin de recuperar las señas propias de las regiones. Este libro muestra que la lengua de señas de Bolivia es un idioma y es boliviano, hay gente que piensa que las lenguas son universales y no es así.



El diccionario tiene 2.300 señas", explicó Ana María Marconi, quien apoya en la interpretación en FEBOS.



En La Paz por ejemplo se ha simbolizado señas de palabras como "apthapi, o palabras compuestas como: "San Francisco, Pérez Velasco, plato paceño". "Todo eso que tienen que ver con nuestra cultura, pero que ahora se simboliza en la lengua de señas boliviana", agregó.



"La lengua de señas es lo que les permite a las personas sordas acceder a todos sus demás derechos. En Bolivia esa es la dificultad más grande que tenemos, las personas sordas no acceden a salud, a educación, a justicia, para nada, (porque) no existe accesibilidad mediante la interpretación de lengua de señas", sostuvo Marconi.



Según los datos del último Censo de Población y Vivienda 2012 existen 5.562 personas sordas en Bolivia.



En ese marco, FEBOS impulsó la elaboración del diccionario y de otros tomos anteriores que muestran la lengua de señas universal, a fin de que entidades estatales de salud, educación, justicia y federaciones departamentales de sordos, tengan acceso a esa información.



A nivel mundial se recuerda en septiembre el mes de las personas sordas, en ese marco se efectúan movilizaciones para la visibilización de sus derechos y sus necesidades. Este año el lema de la campaña a nivel internacional es: "Con la lengua de señas, yo soy igual".

