Silvia Salame quiere ser Defensora del Pueblo

La ex presidenta del Tribunal Constitucional y ex presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB), Silvia Salame anunció su postulación a la Defensoría del Pueblo porque considera que tiene el perfil para este cargo por su labor dedicada en los últimos años, a la defensa de los derechos humanos, fortalecer el conocimiento de los derechos humanos de los indígenas, los abogados y cursos con las universidades.



Salame dijo que presentará su postulación el viernes en la ciudad de La Paz.



“El Defensor del Pueblo es una especie de contralor del Gobierno, entonces se necesita una persona imparcial con el nivel necesario, que no tenga cola de paja para recibir presiones de nadie.



Podría hacer una buena gestión, estoy entusiasmada porque sería un trabajo que me gustaría hacer”, remarcó la jurista en materia constitucional



Comentó que hace nueve años dejó el Tribunal Constitucional en la que se quedó prácticamente sola como presidenta tras la renuncia de la mayoría; después presidió el colegio de abogados de Chuquisaca y la CONALAB, y aseguró que estando en el Defensor Pueblo tendría mayor ventaja en la defensa de los derechos humanos a través de una estructura.



La abogada aclaró que jamás militó en algún partido político pero a lo largo de los 40 años de desempeño profesional estuvo dedicado a la defensa de los derechos humanos de los más pobres y vulnerables.