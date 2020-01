Nelson Villalobos: “Santa Cruz lidera la cartera de vivienda de interés social”

Desde su despacho situado en La Paz, el ejecutivo de Asoban hizo conocer su optimismo por el comportamiento de la demanda de créditos de vivienda social.



_Desde la incorporación del crédito de vivienda de interés social en Bolivia, ¿cuáles han sido los resultados?

En diciembre de 2014 esta cartera alcanzó $us 837 millones, y doce meses después, en diciembre de 2015, registró $us 1.288 millones. En los primeros cuatro meses de 2016, la cartera de vivienda de interés social continuó aumentando, alcanzando $us 1.472 millones, cifra que representa un crecimiento del 59% respecto a similar periodo de 2015. La participación de esta cartera en el total de créditos al sector productivo y de vivienda social, también aumentó, situándose un 17% en 2014, el 18% en 2015 y un 19% en abril de 2016.

Del total de la cartera destinada a vivienda social a abril de 2016, el 78% fue otorgado en el eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), porcentaje que equivale a $us 1.142 millones.

El departamento de Santa Cruz lidera la cartera de vivienda de interés social con el 41% del total, seguido de Cochabamba con el 19% y La Paz con el 17%.



_¿Qué tipo de créditos son los más solicitados y cuál es el promedio del monto otorgado?

De acuerdo con la ASFI, el 71% de los créditos fue destinado a la compra de vivienda individual u horizontal; el 16% a la construcción de vivienda; el 9% a refacciones, mejoramiento y remodelaciones; el 5% a la compra de terrenos y el 0,1% a créditos para anticréticos.



_¿Qué tipo de viviendas son las más solicitadas?

La mayor proporción de los créditos de vivienda de interés social se concentra en la adquisición de casas unifamiliares y departamentos en propiedad horizontal.

Se observa una clara tendencia hacia una mayor búsqueda de viviendas económicas, que al cumplir con las condiciones de interés social, permiten a las familias acceder a una vivienda bajo condiciones favorables de tasa y a largo plazo.



_¿La banca a cuántas familias ha beneficiado en el país?

Considerando un crédito promedio de $us 70.000 por cada familia, estimamos que la banca habría beneficiado a más de 21.000 familias a escala nacional. Si se contempla que cada familia está compuesta en promedio por cuatro miembros, los beneficiados superan las 84.000 personas.



Dado que el 41% del total de los créditos de vivienda de interés social fue otorgado en Santa Cruz, el número de familias beneficiadas es de unas 9.000.



Adicionalmente, gracias a la constitución de los Fondos de Garantía de Vivienda de Interés Social, conformado por los bancos, ha sido posible que muchas familias adquieran una vivienda con 100% de financiamiento.



_¿Cuáles son las mayores dudas de los clientes?

Son diversas y se asocian con su demanda. Las consultas de los clientes incluyen: requisitos, plazos, valores límites para la adquisición de casas o departamentos bajo la modalidad de vivienda social, conocer cuánto pueden destinar de su ingreso para destinarlo a una cuota para obtener este préstamo, entre otros. Todas estas inquietudes pueden ser absueltas por las entidades bancarias.



_¿Cuáles son las proyecciones que tiene la banca para cerrar hasta fin de año?

Contemplando el establecimiento de las metas de cartera para los sectores productivos y de vivienda de interés social, la banca continuará impulsando este tipo de productos.

No obstante, en el marco de la visión inclusiva de la banca, esta mantiene su compromiso de impulsar la cartera productiva, sin descuidar al resto de sectores económicos.



_Las personas trabajadoras independientes, como los taxistas, mecánicos y albañiles, ¿tienen las mismas opciones para acceder a este beneficio?

Los requisitos para personas independientes que deseen acceder a créditos de vivienda de interés social pueden variar entre bancos. En el caso de los trabajadores independientes, en términos generales, los requisitos incluyen:

- Respaldo de ingresos y de egresos del negocio de por lo menos seis meses, los que varían dependiendo de la actividad a la que se dedica el solicitante.

- Documento de identidad.

- Solicitud de crédito.

- Otros que se asocien con la situación crediticia del solicitante.

- Otros relacionados con la situación del inmueble que desea.

A su vez, el solicitante que desee calificar a un crédito de vivienda de interés social en el país deberá presentar:

- Certificado de no propiedad, emitido por Derechos Reales.

- Declaración jurada que evidencie que no posee vivienda alguna.

- Cuando el crédito sustituya el pago de alquileres se debe demostrar el pago de estos por al menos 12 meses con un contrato de alquiler de por lo menos un año de antigüedad, y 12 últimas facturas o 12 últimos recibos respaldados.

Como se indicó, los requisitos pueden variar entre las distintas entidades bancarias, por lo que no puede considerarse como un listado único