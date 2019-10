Gobierno asigna recursos a afectados por las riadas

El Gobierno y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) destinaron $us 1 millón para proporcionar ayuda de alimentos por trabajo a 3.000 familias de 5.494 que fueron damnificadas a inicios de año por los efectos climatológicos en los municipios de la circunscripción C-52: Minero (500), Fernández Alonso (500), San Pedro (600) y Santa Rosa del Sara (800), además, de San Julián (600).



El municipio de General Saavedra (Santistevan), pese a formar parte de la C-52, quedó excluido, según el diputado Juan Cala, porque sus autoridades no trabajaron desde un inicio en el levantamiento de datos de las familias afectadas por las inundaciones, mientras que en Montero no hubo pérdidas.



Las autoridades también recibirán diésel para la reconstrucción de la infraestructura vial que fue destruida por las lluvias: San Pedro (30.000 litros), Santa Rosa de Sara (20.00), Minero (7.000) y Fernández Alonso (6.000).



Ayuda

El diputado Juan Cala confirmó ayer la ayuda en presencia del alcalde de Santa Rosa, Carlos Santiago Guzmán; el concejal de Fernández Alonso, Inocencio Cruz; del titular del Concejo de Minero, Lucio Daza; la dirigente de la Federación de Campesinos de las cuatro provincias del Norte Integrado Deicy Choque; y técnicos de San Pedro.



El subgobernador de la provincia Obispo?Santistevan, Francisco?Dorado, ponderó las gestiones del Gobierno central para ayudar a los municipios que fueron afectados por las inundaciones y lamentó la exclusión de Saavedra, que fue el primer municipio en declararse en emergencia.

En la entrega de ayuda que realizó la Gobernación cruceña, los afectados de Saavedra dijeron que también se elevaron las listas al?Ministerio de Defensa Nacional