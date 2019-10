Diputado de Chile dice que Evo esta 'nervioso'

"El presidente Morales está nervioso y siempre ha sido su ‘caballito de batalla’ desviar la atención de los temas internos emplazando a Chile", aseveró el diputado de Chile, Jorge Tarud, sobre la polémica por la base militar en frontera.



El legislador del vecino país sostiene que "podemos tener la mejor voluntad de diálogo con Bolivia, pero evidentemente no vamos a permitir que se nos insulte, que se nos agreda de la forma que lo ha hecho permanentemente Morales. Ahora, hay que entender lo que pasa internamente en Bolivia".



El titular, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, indicó que lo dicho por Morales “es falso, Chile no tiene una base militar. Lo que tenía Chile es un puesto militar, de observación y que fundamentalmente dice relación con no apoyar en forma efectiva de Carabineros, pero sí tener una presencia, debido a permanentes robos”.



Reiteró el argumento de su país, en sentido de que "el presidente Morales instaló una base militar a un kilómetro y medio de la frontera con Chile. Realmente, usted comprenderá que si Chile hubiese hecho lo mismo, yo le puedo asegurar que Evo Morales habría pedido una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acusando a Chile de provocación, de que somos belicosos”.



Tarud, de acuerdo a Bio Bio, solicitó que el Ejecutivo mande una nota diplomática, pidiendo “explicaciones concretas” al gobierno boliviano. “Pero también informar a La Haya, porque siempre Bolivia intenta parecer que nosotros somos los agresivos, los que estamos provocando y a un kilómetro y medio de nuestra frontera, evidentemente es una provocación”.