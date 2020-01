Snapchat debuta en la bolsa con un alza de más de 40%

Las acciones de Snap, matriz de la popular aplicación de mensajería Snapchat, abrieron en $us 24 por acción en su estreno en la Bolsa de Valores de Nueva York, un 41% más desde los $us 17 que registró la víspera en su oferta pública inicial (OPI), reportó Forbes México.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el precio de apertura le da a Snap una valuación de mercado de $us 33.300 millones sobre una base diluida.

La compañía fijó su primer cruce en la bolsa neoyorquina en los $us 24 y en su máximo intradía, de momento, ha llegado a tocar los $us 24,86, un 45% más desde el precio marcado en su OPI.

Snap, la empresa propietaria de la aplicación de mensajes efímeros Snapchat, ha empezado a cotizar hoy día (2 de marzo) con una fuerte subida del 45%.

Ayer, la matriz de la app de mensajería Snapchat recaudó $us 3.400 millones en su OPI, cifra por encima de sus expectativas de precios y que adelantaba el apetito de los inversionistas por sus acciones.

Snap colocó 200 millones de acciones el miércoles por la noche a un precio de $us 17, por encima de su rango previsto de entre $us 14 y $us 16 por papel.