Expareja confiesa ser el asesino de candidata del MAS hallada en una fosa

V.C.G. declaró haber asesinado a su ex pareja, Toribia García Cruz, de 38 años, candidata a segunda concejalía en San Julián por el Movimiento Al Socialismo (MAS), informó el fiscal José Parra, director funcional de la investigación del caso.



El homicida indicó haber asfixiado a su ex pareja el pasado 14 de enero después de citarla en la Colonia Berlín, San Julián, donde se produjo una discusión y terminó con la vida de García Cruz, aseguró el fiscal, este miércoles a la noche.



“Ha prestado una declaración informativa, dio detalles de cómo se produjo el hecho. Él admite haber victimado a la persona”, manifestó José Parra en declaraciones al canal Gigavisión.



El sujeto dijo en su declaración -siempre según el fiscal- dónde había dejado el cuerpo de García Cruz, reportada por sus familiares como desaparecida hace 20 días. De esta manera la Policía se trasladó al lugar y halló los restos de la mujer.



V.C.G. está detenido por femicidio y asfixia mecánica por estrangulación, mientras que otros dos sospechosos se encuentran arrestados. Este jueves es la audiencia cautelar ante el juez que decidirá si deben ir a la cárcel o no.