Arce explica su salida de las redes y ve que no es posible establecer penas

El Procurador General del Estado, Héctor Arce, habló con EL DEBER y detalló los motivos que lo llevaron a cerrar de forma permanente sus cuentas en Facebook y Twitter. No sabe si otras autoridades seguirán su ejemplo.



"Fue una decisión íntegramente personal y no vinculada a nada, sino una reflexión personal y por eso decidí no estar más en el Facebook y Twitter", explicó la autoridad, que ayer escribió su último mensaje en la red social de los 140 caracteres.



La autoridad además habló sobre la posibilidad de aprobar normativa que permita "controlar" el uso de esas herramientas, aspecto que el presidente Evo Morales pidió debatir, tras la derrota que sufrió en el referendo a causa de la "guerra sucia".



"No, no creo yo. La libertad de expresión es sagrada y lo que tiene que hacer es autoregulación. Tiene que ver con la madurez, hay algunos países que penan el uso de las redes sociales, pero no creo que sea el caso de Bolivia", aseveró en contacto telefónico.



Arce argumentó que su "decisión es firme, aunque nada es para siempre" y lamentó que existan usuarios que no se identifican y que aprovechan esos espacios para dañar la imagen de determinadas persona.



"Es muy lamentable ver que personas que se ocultan en la imposibilidad de ser identificadas puedan decir cualquier barbaridad. Las redes sociales son un gran avance para la humanidad, son un mecanismo positivo, pero en la forma en la que han sido usadas, hacen daño", dijo.