Mario Cossío aparece junto a Lilian Tintori en Paraguay

Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, está de viaje en Asunción, Paraguay, donde se reúne con autoridades del gobierno y medios de comunicación para "pedir ayuda", según ha señalado la activista en sus entrevistas.



El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velásquez, recibió a Tintori en un evento del que también participó el exgobernador de Tarija, Mario Cossío, junto a 15 diputados de los Partidos Colorado y Liberal. Sin embargo, se desconoce el motivo de la participación del político boliviano.



Este miércoles por la tarde, Tintori también se reunió con el presidente paraguayo Horacio Cartes. "Me dijo, "Lilian no te puedes cansar", no me voy a cansar, esta lucha es moral, espiritual y humana", relató la esposa del líder preso.



Tintori busca sumar respaldo de la comunidad internacional de cara a las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela. "Paraguay va a estar con nosotros (...) que estemos hoy con el presidente (Horacio Cartes) y los legisladores no se imaginan el impacto que tiene en Venezuela”, afirmó ante los diputados y destacó el apoyo de Mauricio Macri, presidente electo de Argentina.



Esta es la publicación que hizo la activista en su cuenta de Twitter:

Paraguay estará con nosotros el #6D, creemos en la Democracia y en la solidaridad de los demócratas del mundo pic.twitter.com/n6NkqLbAK6— Lilian Tintori (@liliantintori) diciembre 2, 2015 n

Mario Cossío fue gobernador de Tarija entre abril y diciembre de 2010 cuando fue destituido de su cargo a través de una ley, que ya no está vigente, que permitía la destitución de las autoridades a sola denuncia de fiscal.



Fue retirado de su cargo el 16 de diciembre de 2010 acusado de hechos de corrupción. Tras ser removido huyó a Paraguay donde solicitó asilo político y desde entonces radica en dicho país.