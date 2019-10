Bolivia ve que 'injusticias' frenan relación con Chile

El canciller boliviano, David Choquehuanca, respondió a los dichos de Gabriel Gaspar, embajador en misión especial de Chile que arribó en la víspera al país y en entrevista exclusiva con EL DEBER reiteró la oferta de su Gobierno para retomar relaciones ahora y sin condiciones.



La máxima autoridad de la diplomacia nacional recordó que no fue el país el que rompió los lazos, sino Chile, que postergó de manera unilateral el debate de la agenda de los 13 puntos al frenar las reuniones que también buscaban lograr una salida al enclaustramiento marítimo.



"Ayer el Consulado ha informado que este señor estaría visitando a su Consulado y aprovechando eso, tendría algún contacto con medios de comunicación, más tarde hemos visto la entrevistya excluisiva con EL Deber en el que manifestó diálogo ya", explicó Choquehuanca.



Ratificó que "el presidente (Evo) Morales ha mostrado estar dispuesto a reanudar relaciones diplomáticas, siempre y cuando estás se enmarquen en una búsqueda de una solución definitiva al enclaustramiento marítimo de Bolivia"



Recordó que "nosotros hemos roto relaciones con Chile en 1962 por el devio unilateral de las aguas del río Lauca. Si vamos a retomar relaciones es para corregir todas estas injusticias, tenemos varios temas pendientes, varias injusticias que corregir para retoma relaciones".



Precisó lo siguiente: "En julio de 2010, tenía que ser con Chile en octubre y en esta próxima reunión donde se tenía que empezar a trabajar y la posterga Chile, unilateralmente, hasta ahora estamos esperando. No somos nosotros quienes han roto el diálogo, lo dice la historia".



El embajador chileno dijo a este medio ayer que "Chile no suspendió el diálogo, siempre estuvimos abiertos al diálogo, no fuimos nosotros los que cortamos el diálogo ni la ruptura de las relaciones diplomáticas ni la llamada agenda de los 13 puntos".