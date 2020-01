Mujer del piloto: "Mi esposo no era asesino"

La esposa del capitán Miguel Quiroga, piloto del avión de LaMia que se estrelló el 28 de noviembre en Medellín con la plantilla del club Chapecoense a bordo, salió al cruce de críticas a su pareja. "", dijo a los canales de televisión."Que la gente entienda que mi marido no es ningún monstruo",por una supuesta negligencia de su marido que voló la aeronave aparentemente sin combustible de reserva.A causa de esto, la compañíadel avión, en la que murieron 71 de las 77 personas que iban a bordo, entre ellas jugadores y directivos del club brasileño Chapecoense, así como periodistas., que dejen de hablar de cosas que ni ellos mismos saben porque esas personas no se dan cuenta de que mi marido dejó hijos, quienes acceden a las redes sociales", demandó entre sollozos.Según Daniela Pinto, que tiene tres hijos, entre ellos uno de seis meses, ", mi marido era capaz de sacarse la camisa por darle a alguien si necesitaba".Daniela Pinto también aseguró que Miguel Quiroga, padre de sus tres hijos, no tenía orden de arresto como informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y que ser retiró de la Fuerza Aérea porque era constantemente intimidado por gente del Gobierno, solo por el hecho de ser yerno del exsenador Róger Pinto, actualmente refugiado en Brasil."Mi esposo tuvo que retirarse de la Fuerza Aérea por dos motivos, uno porque los sueldos eran bajos; y otro, porque una ministra lo amenazaba constantemente. Ella sabe de quién estoy hablando. 'de la Fuerza Aérea', le mandaba a decir. (..) Mi esposo aparte de amar la aviación, respetaba su uniforme, pero tuvo que retirarse por las amenazas", manifestó Daniela Pinto.hace algunos días que la nave, un BA-146 modelo RJ85 que despegó de Santa Cruz, debió haberse reabastecido de combustible en Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta hacia la ciudad colombiana de Medellín. La nave siguió de largo y tampoco fue reabastecida en Bogotá, según reportes preliminares.Una de las principales hipótesis que se maneja es quepoco antes de llegar al aeropuerto de Ríonegro, que sirve a Medellín.Unael accidente de la empresa aérea de capitales venezolanos y bolivianos, a partir de hoy.