El libro del musical de Harry Potter bate récords

El guión del musical de Harry Potter, estrenado este fin de semana en Londres, se ha convertido en el libro más vendido en una sola semana en el Reino Unido en los últimos diez años, según cifras publicadas hoy por la consultora Nielsen BookScan.



Harry Potter and the Cursed Child, escrito por el guionista

Jack Thorne en base a una idea de J.K.Rowling, autora de la saga

original del niño mago, ha vendido 680.000 copias en el país desde

que se publicó, a medianoche del 31 de julio.



El relato de Harry Potter ha desbancado a la novela erótica de

E.L. James Cincuenta sombras de Grey, que mantenía el récord de ventas en una semana en el Reino Unido desde 2012, cuando despachó 664.500 ejemplares en siete días.



El guión de Thorne sitúa la acción 19 años después del último

libro de la saga publicado por Rowling, Harry Potter and the

Deathly Hallows (2007). La nueva historia narra las aventuras del mago protagonista, convertido ahora en adulto y empleado de un ficticio Ministerio de Magia.