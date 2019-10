Bolivia modernizará su armamento militar

El Gobierno modernizará el material bélico de sus Fuerzas Armadas para tener "capacidad disuasiva" y porque el país no puede quedarse "rezagado" frente a naciones vecinas que hacen mayores inversiones militares, afirmó este lunes el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira.



"Se tiene que comprar lo necesario, lo indispensable para mantener al Estado en una situación de seguridad", dijo el ministro, dos días después de que el presidente del país, Evo Morales, anunciara la renovación del material bélico.



Según Ferreira, Bolivia no puede quedarse atrás, rezagada, "cuando hay otros vecinos que invierten un porcentaje extraordinario de su PIB (producto interior bruto) en materia militar".



Asimismo, enfatizó que "la única forma de garantizar la soberanía de un país es tener capacidad disuasiva, con un armamento que le permita responder a cualquier agresión".



Armas a ser renovadas



El ministro detalló que entre las armas a renovar figuran "fusiles, ametralladoras para la infantería, unidades mecanizadas, artillería" y precisó que el Gobierno buscará material moderno porque lo que se quiere "no es cantidad, sino calidad".



"En el caso de la Armada se veía la necesidad de tener lanchas que sean acorazadas para empezar, que sean grandes, de gran potencia, para desplazar tropas en tiempos de guerra pero también para hacer actividades humanitarias, que puedan acceder fácilmente a cualquier parte donde haya un desastre natural", indicó Ferreira.



La Fuerza Aérea, según el ministro, tiene "un buen nivel de implementación" con helicópteros y aviones.



También subrayó que se establecerán prioridades en la compra del material porque el presupuesto es limitado, aunque precisó que pese a las limitaciones, Bolivia está preparada para la defensa.



"Bolivia, a título de ser pacifista, tampoco puede estar indefensa", sostuvo el ministro.



No se conoce el presupuesto a gastar



Aún no se conoce el presupuesto para la renovación del equipo militar previsto para este año.



A principios del 2014, Bolivia presupuestó inicialmente para su Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas una suma 406 millones de dólares y en 2013 ejecutó un presupuesto de 518 millones de dólares, según datos oficiales.



La primera cifra representó un 1,09 % del presupuesto general del Estado del 2014 y la segunda, un 2,5 %, según informes del Ministerio de Defensa difundidos en actos de rendición de cuentas.

